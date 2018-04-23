Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет? • 326 • Аналитика



Все мы прекрасно осознаём тот факт, что главной целью попытки нанесения массированного ракетного и ракетно-авиационного удара Объединённых ВМС и ВВС западной коалиции по стратегически важным объектам Сирийской арабской армии, которая состоялась ранним утром 14 апреля, было не уничтожение несуществующих институтов и предприятий по разработке и крупносерийному производству газообразного хлора и зарина (в чём Запад безосновательно обвинил Дамаск пару недель назад). Это была банальная проверка обороноспособности сирийского «зонтика» ПРО, представляющего собой некую «миниатюру» российской войсковой ПВО (ПВО СВ) ввиду наличия на вооружении зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Бук-М2Э», а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов малой дальности «Панцирь-С1».



При этом боевое крещение в условиях противодействия со стороны перспективных средств ПВО от российских разработчиков НИИ «Приборостроения им. В.В. Тихомирова» и АО «Конструкторского бюро приборостроения» пытались пройти наиболее современные французские и британские тактические ракеты большой дальности «SCALP-EG», «SCAL Naval», «Storm Shadow», а также штатовские AGM-158B JASSM-ER, суммарный процент которых составил 37%, в то время как на «Томагавки» модификаций TLAM-C/D и UGM/RGM-109E пришлось целых 63%. Как бы там ни было, свои дивиденды от этого удара получили все без исключения стороны. Так, администрация действующего президента США Дональда Трампа смогла хотя бы временно подтянуть ранее утраченный рейтинг как среди «ястребов» из своего республиканского электората, так и среди «ястребов» из демократического лагеря противников. По сути, администрация сдержала обещание, - попытка удара была реализована. Штатовскими и западноевропейскими средствами массовой информации эта попытка была преподнесена, как успешная военная акция, в то время как в реальности всё обстояло кардинально противоположным образом.





Состоящие на вооружении войск ПВО Сирийской Арабской Республики зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Панцирь-С1», С-125 «Печора-2М» «Куб», а также «Оса-АКМ» и «Стрела-10» перехватили 68% (71 из 105) тактических и стратегических крылатых ракет ОВМС и ОВВС коалиции, что было подтверждено как начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковником Сергеем Рудским, так и многочисленными очевидцами, проживающими в окрестностях Дамаска, Шайрата, Думейра, Дювали и Блея, которые прнаблюдали десятки вспышек от разрывающихся боевых частей зенитных ракет на небосводе, а затем и обломков средств воздушного нападения на поверхности. Среди этих обломков были и фрагменты корпусов уничтоженных тактических ракет большой дальности «SCALP-EG» и «SCALP Naval», разработанных французским подразделением корпорации «MBDA France», что также запечатлено на фотографиях местных жителей и военнослужащих. Такой блестящий результат ещё больше увеличил привлекательность российских оборонных предприятий в глазах таких заказчиков, как Сербия, Греция, Египет, Иран, Индия, и, естественно, вывел имидж Российской Федерации на рынке вооружений на совершенно новый уровень.



Событием же стратегической важности можно считать доставку в Российскую Федерацию уцелевших стратегических крылатых ракет «Томагавк» новейшей модификации RGM-109E «Tomahawk Block IV», а возможно и малозаметных тактических крылатых ракет AGM-158A/B JASSM-ER. По-видимому, речь идёт о изделиях, корпус и бортовое радиоэлектронное оборудование которых минимально пострадало в процессе перехвата зенитными управляемыми ракетами 9М330М комплексов «Оса-АКМ» и 9М333 комплексов «Стрела-10М3». Боевые части последних весят всего 5 и 15 кг соответственно, следовательно, повреждения получили в основном аэродинамические плоскости, включая крыло и хвостовые аэродинамические рули. Сохранение ракет может быть связано и с выходом из строя бортовых систем ракет. Возникает вопрос: куда первым делом могут отправиться уцелевшие экземпляры американских крылатых ракет? Запад нас разделит? Мы разделим Запад!



Очевидно, что это Центральный научно-исследовательский института Войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО), находящийся в Тверской области, в котором полноразмерные макеты, а также реальные прототипы (как в нашем сегодняшнем случае) западноевропейских и американских средств воздушного нападения проходят тестирование по таким параметрам, как:



- эффективная поверхность рассеяния / эффективная отражающая поверхность (ЭПР или ЭОП) в метровом, дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн как на фоне воздушного пространства, так и на фоне подстилающей поверхности с учётом естественных пассивных помех из-за переотражений от объектов рельефа местности;

- лазерно-локационные параметры целей, определяемые по альбедо (отражающей способности) лазерного излучения в видимом оптическом диапазоне;

- спектральные характеристики отражающей поверхности в оптическом диапазоне, позволяющие, к примеру, точно определить дальность пеленгования летательного аппарата посредством оптико-электронного модуля 10ЭС1-Е , входящего в состав системы управления вооружением зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-С1».



Несмотря на то, что в распоряжении специалистов ЦНИИ ВВКО макет ракеты JASSM/JASSM-ER находится уже на протяжении нескольких лет, точно определить её ЭПР (которая находится в пределах от 0,01 до 0,1 кв. м) было невозможно ввиду отсутствия информации о применяемых в конструкции радиопоглощающих материалах и покрытиях. Теперь же, проведя физико-химический анализ материалов корпуса американских ракет от «Raytheon», удастся чётко воссоздать их прототипы, идентичные по радиолокационной сигнатуре. Также будет известна и инфракрасная сигнатура, определить которую специалисты смогут благодаря детальному изучению геометрии сопла, а также состава остатков топлива для ТРД «Teledyne» CAE J402, по которым будут вычислены энергетические и термодинамические качества продуктов сгорания. Следующим этапом тестирования штатовских ракет или полноразмерных макетов может стать прохождение измерений в безэховой камере для построения ещё более точных диаграмм ЭПР, на которые не сможет повлиять ни один сторонний источник излучения с частотным диапазоном работы до 40 ГГц. Испытания на этом завершатся. Как разрубить петлю анаконды?



Наиболее важным их этапом станет изучение алгоритмов работы бортового радиоэлектронного оборудования ракет «JASSM-ER», в особенности, - инерциальной навигационной системы, а также передающего модуля стабильности траектории и подтверждения захвата цели BIA («Bomb Impact Assestment») с помощью головного инфракрасного датчика. Загруженная на накопитель ИНС траектория полёта JASSM-ER даст нашим специалистам исчерпывающую информацию по тактике осуществления ударов американских ВВС с учётом рельефа местности, а также позволит выяснить, какие позиционные районы ПВО Сирии не были заблаговременно обнаружены самолётами радиотехнической разведки RC-135W «Rivet Joint».



Большой интерес также вызывают методы шифрования пакетов данных, отправляемых мощным 25-ваттным передатчиком BIA на борт «Ривет Джоинта». Важен и момент включения данного модуля на маршевом участке траектории, что поможет вычислять местонахождение ракеты AGM-158A/B ещё задолго до возможности её обнаружения с помощью самолёта А-50У. Также может быть определён диапазон работы инфракрасного датчика, расположенного в оптикопрозрачном окошке на нижней поверхности обтекателя JASSM-ER. Благодаря этому можно будет разработать эффективные инфракрасные ловушки с удовлетворяющими спектральными характеристиками. Аналогичные исследования будут проведены и над новейшей версией «Томагавка» RGM-109E.



Вывод: со 100%-й уверенностью можно говорить о том, что после изучения ЦНИИ ВВКО и других оборонных учреждениях Российской Федерации, процесс обнаружения, сопровождения и перехвата вышеуказанных типов крылатых ракет с помощью авиации ПВО, наземных зенитно-ракетных средств Воздушно-космических сил России, а также войсковой ПВО будет осуществляться более оперативно и в разы эффективнее. Для возвращения утраченного уровня секретности технологий по проектам JASSM/-ER и «Tomahawk Block IV» компании «Raytheon» потребуются сотни миллионов долларов и несколько лет работы. Всё это справедливо и для французских ракет «SCALP-EG/Naval», с поправкой лишь на иную архитектуру систем наведения.



Источники информации:

http://www.mk.ru/politics/2018/04/19/umnye-rakety-trampa-dostavili-v-rossiyu-voennye-sekrety-ssha-raskryty.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/agm158/agm158.shtml

https://cont.ws/@su-47/910970 Все мы прекрасно осознаём тот факт, что главной целью попытки нанесения массированного ракетного и ракетно-авиационного удара Объединённых ВМС и ВВС западной коалиции по стратегически важным объектам Сирийской арабской армии, которая состоялась ранним утром 14 апреля, было не уничтожение несуществующих институтов и предприятий по разработке и крупносерийному производству газообразного хлора и зарина (в чём Запад безосновательно обвинил Дамаск пару недель назад). Это была банальная проверка обороноспособности сирийского «зонтика» ПРО, представляющего собой некую «миниатюру» российской войсковой ПВО (ПВО СВ) ввиду наличия на вооружении зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Бук-М2Э», а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов малой дальности «Панцирь-С1».При этом боевое крещение в условиях противодействия со стороны перспективных средств ПВО от российских разработчиков НИИ «Приборостроения им. В.В. Тихомирова» и АО «Конструкторского бюро приборостроения» пытались пройти наиболее современные французские и британские тактические ракеты большой дальности «SCALP-EG», «SCAL Naval», «Storm Shadow», а также штатовские AGM-158B JASSM-ER, суммарный процент которых составил 37%, в то время как на «Томагавки» модификаций TLAM-C/D и UGM/RGM-109E пришлось целых 63%. Как бы там ни было, свои дивиденды от этого удара получили все без исключения стороны. Так, администрация действующего президента США Дональда Трампа смогла хотя бы временно подтянуть ранее утраченный рейтинг как среди «ястребов» из своего республиканского электората, так и среди «ястребов» из демократического лагеря противников. По сути, администрация сдержала обещание, - попытка удара была реализована. Штатовскими и западноевропейскими средствами массовой информации эта попытка была преподнесена, как успешная военная акция, в то время как в реальности всё обстояло кардинально противоположным образом.Состоящие на вооружении войск ПВО Сирийской Арабской Республики зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Панцирь-С1», С-125 «Печора-2М» «Куб», а также «Оса-АКМ» и «Стрела-10» перехватили 68% (71 из 105) тактических и стратегических крылатых ракет ОВМС и ОВВС коалиции, что было подтверждено как начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковником Сергеем Рудским, так и многочисленными очевидцами, проживающими в окрестностях Дамаска, Шайрата, Думейра, Дювали и Блея, которые прнаблюдали десятки вспышек от разрывающихся боевых частей зенитных ракет на небосводе, а затем и обломков средств воздушного нападения на поверхности. Среди этих обломков были и фрагменты корпусов уничтоженных тактических ракет большой дальности «SCALP-EG» и «SCALP Naval», разработанных французским подразделением корпорации «MBDA France», что также запечатлено на фотографиях местных жителей и военнослужащих. Такой блестящий результат ещё больше увеличил привлекательность российских оборонных предприятий в глазах таких заказчиков, как Сербия, Греция, Египет, Иран, Индия, и, естественно, вывел имидж Российской Федерации на рынке вооружений на совершенно новый уровень.Событием же стратегической важности можно считать доставку в Российскую Федерацию уцелевших стратегических крылатых ракет «Томагавк» новейшей модификации RGM-109E «Tomahawk Block IV», а возможно и малозаметных тактических крылатых ракет AGM-158A/B JASSM-ER. По-видимому, речь идёт о изделиях, корпус и бортовое радиоэлектронное оборудование которых минимально пострадало в процессе перехвата зенитными управляемыми ракетами 9М330М комплексов «Оса-АКМ» и 9М333 комплексов «Стрела-10М3». Боевые части последних весят всего 5 и 15 кг соответственно, следовательно, повреждения получили в основном аэродинамические плоскости, включая крыло и хвостовые аэродинамические рули. Сохранение ракет может быть связано и с выходом из строя бортовых систем ракет. Возникает вопрос: куда первым делом могут отправиться уцелевшие экземпляры американских крылатых ракет?Очевидно, что это Центральный научно-исследовательский института Войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО), находящийся в Тверской области, в котором полноразмерные макеты, а также реальные прототипы (как в нашем сегодняшнем случае) западноевропейских и американских средств воздушного нападения проходят тестирование по таким параметрам, как:Несмотря на то, что в распоряжении специалистов ЦНИИ ВВКО макет ракеты JASSM/JASSM-ER находится уже на протяжении нескольких лет, точно определить её ЭПР (которая находится в пределах от 0,01 до 0,1 кв. м) было невозможно ввиду отсутствия информации о применяемых в конструкции радиопоглощающих материалах и покрытиях. Теперь же, проведя физико-химический анализ материалов корпуса американских ракет от «Raytheon», удастся чётко воссоздать их прототипы, идентичные по радиолокационной сигнатуре. Также будет известна и инфракрасная сигнатура, определить которую специалисты смогут благодаря детальному изучению геометрии сопла, а также состава остатков топлива для ТРД «Teledyne» CAE J402, по которым будут вычислены энергетические и термодинамические качества продуктов сгорания. Следующим этапом тестирования штатовских ракет или полноразмерных макетов может стать прохождение измерений в безэховой камере для построения ещё более точных диаграмм ЭПР, на которые не сможет повлиять ни один сторонний источник излучения с частотным диапазоном работы до 40 ГГц. Испытания на этом завершатся.Наиболее важным их этапом станет изучение алгоритмов работы бортового радиоэлектронного оборудования ракет «JASSM-ER», в особенности, - инерциальной навигационной системы, а также передающего модуля стабильности траектории и подтверждения захвата цели BIA («Bomb Impact Assestment») с помощью головного инфракрасного датчика. Загруженная на накопитель ИНС траектория полёта JASSM-ER даст нашим специалистам исчерпывающую информацию по тактике осуществления ударов американских ВВС с учётом рельефа местности, а также позволит выяснить, какие позиционные районы ПВО Сирии не были заблаговременно обнаружены самолётами радиотехнической разведки RC-135W «Rivet Joint».Большой интерес также вызывают методы шифрования пакетов данных, отправляемых мощным 25-ваттным передатчиком BIA на борт «Ривет Джоинта». Важен и момент включения данного модуля на маршевом участке траектории, что поможет вычислять местонахождение ракеты AGM-158A/B ещё задолго до возможности её обнаружения с помощью самолёта А-50У. Также может быть определён диапазон работы инфракрасного датчика, расположенного в оптикопрозрачном окошке на нижней поверхности обтекателя JASSM-ER. Благодаря этому можно будет разработать эффективные инфракрасные ловушки с удовлетворяющими спектральными характеристиками. Аналогичные исследования будут проведены и над новейшей версией «Томагавка» RGM-109E.Вывод: со 100%-й уверенностью можно говорить о том, что после изучения ЦНИИ ВВКО и других оборонных учреждениях Российской Федерации, процесс обнаружения, сопровождения и перехвата вышеуказанных типов крылатых ракет с помощью авиации ПВО, наземных зенитно-ракетных средств Воздушно-космических сил России, а также войсковой ПВО будет осуществляться более оперативно и в разы эффективнее. Для возвращения утраченного уровня секретности технологий по проектам JASSM/-ER и «Tomahawk Block IV» компании «Raytheon» потребуются сотни миллионов долларов и несколько лет работы. Всё это справедливо и для французских ракет «SCALP-EG/Naval», с поправкой лишь на иную архитектуру систем наведения. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 326 Источник Похожие новости Кремлевский рейтинг губернаторов — 2018 Запад нас разделит? Мы разделим Запад! 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