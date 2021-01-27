Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

Москва могла захватить Киев в 2014 году - украинский разведчик

27 января 2021, 17:45  •  138 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной пожаловались на отсутствие систем ПВО, способных прикрыть столицу
Россия могла занять территорию Украины до Днепра весной 2014 года. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Незалежной Виктор Гвоздь.
По его словам, на тот момент в украинской армии не было ни одной боеспособной части, а руководство Минобороны пыталось найти, чем защитить небо над столицей соборной.
"ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев. Четырнадцатый год, конец февраля", – открыл "секреты" пан Гвоздь в интервью каналу "Апостроф".
Он отметил, что сейчас легко критиковать решения тогдашних властей, между тем, как нужно учитывать условия, в которых в тот период находились ВСУ.
"Помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, так как боялись, что сядет российский спецназ", – признался разведчик.
По мнению Гвоздя, если бы в Незалежной началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военнослужащие маршем "дошли бы до Днепра".
Он считает, что угроза нападения все еще существует, поскольку огромная группировка ВС РФ стоит на границе с Украиной, а на вооружении у наших войск находятся ракетные комплексы "Искандер", способные нести тактическое ядерное оружие.
Осенью прошлого года Госбюро расследований страны опубликовало отчет, в котором ведомство установило ряд причин, из-за которых Киев потерял Крым. В частности, одной из них называлась передача управления системой ПВО полуострова в командование ВМСУ, а в дальнейшем – ВС России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
27 января 2021, 06:45
После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
20 января 2021, 18:00
Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины
23 января 2021, 11:05
Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.