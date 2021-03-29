Москва меняет отношение к контактам с Вашингтоном – Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сотрудничество планируется перевести на более прагматичные рельсы

Действия новой администрации Белого дома требуют анализа, по итогам которого будут приняты решения, как выстраивать российско-американские отношения в дальнейшем. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 марта.

"Проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами",

– пояснил Песков, отметив, что различные российские ведомства сейчас делают отчеты по работе с США, в Кремль поступают также доклады по дипломатической линии. В Москве сейчас находится и посол РФ в США Анатолий Антонов, он с личным докладом к президенту Владимиру Путину еще не приходил, но такая возможность не исключается.

По итогам этой "ревизии" глава России решит, как дальше строить отношения с США и внешнюю политику страны в целом, передает РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее президент США Джо Байден высказался о Владимире Путине в оскорбительной форме, затем Белый дом отказался от предложенной Кремлем возможности организовать дискуссию двух президентов в прямом эфире. Но потом Байден неожиданно отыграл назад, заявив, что хотел бы видеть Путина на международной конференции по климату.

Здесь ситуация двоякая. С одной стороны, как отметил политобозреватель Дмитрий Дризе, "любое большое международное мероприятие – повод нащупать точки соприкосновения и наладить контакт с партнерами", передает "Коммерсант FM" в телеграм-канале. С другой, тема климата – вовсе не та, где необходимо согласование единых действий.

По мнению информированных источников, Москва склоняется к варианту сократить двусторонние контакты с Вашингтоном до необходимого минимума, оставив в приоритете лишь проекты глобального значения: нераспространение оружия массового поражения, ситуация в Афганистане и пр.

"Мы будем сотрудничать с США только там, где нам это нужно и интересно",

– передает "Ъ" слова источника.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что США намерены усилить санкции в отношении России и в частности ее газопровода "Северный поток-2".