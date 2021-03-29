Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Главная / Политика

Москва меняет отношение к контактам с Вашингтоном – Песков

29 марта 2021, 14:45  •  149 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сотрудничество планируется перевести на более прагматичные рельсы
Действия новой администрации Белого дома требуют анализа, по итогам которого будут приняты решения, как выстраивать российско-американские отношения в дальнейшем. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 марта.
"Проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами",
– пояснил Песков, отметив, что различные российские ведомства сейчас делают отчеты по работе с США, в Кремль поступают также доклады по дипломатической линии. В Москве сейчас находится и посол РФ в США Анатолий Антонов, он с личным докладом к президенту Владимиру Путину еще не приходил, но такая возможность не исключается.
По итогам этой "ревизии" глава России решит, как дальше строить отношения с США и внешнюю политику страны в целом, передает РИА "Новости" слова Пескова.
Ранее президент США Джо Байден высказался о Владимире Путине в оскорбительной форме, затем Белый дом отказался от предложенной Кремлем возможности организовать дискуссию двух президентов в прямом эфире. Но потом Байден неожиданно отыграл назад, заявив, что хотел бы видеть Путина на международной конференции по климату.
Здесь ситуация двоякая. С одной стороны, как отметил политобозреватель Дмитрий Дризе, "любое большое международное мероприятие – повод нащупать точки соприкосновения и наладить контакт с партнерами", передает "Коммерсант FM" в телеграм-канале. С другой, тема климата – вовсе не та, где необходимо согласование единых действий.
По мнению информированных источников, Москва склоняется к варианту сократить двусторонние контакты с Вашингтоном до необходимого минимума, оставив в приоритете лишь проекты глобального значения: нераспространение оружия массового поражения, ситуация в Афганистане и пр.
"Мы будем сотрудничать с США только там, где нам это нужно и интересно",
– передает "Ъ" слова источника.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что США намерены усилить санкции в отношении России и в частности ее газопровода "Северный поток-2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 06:30
Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море
29 марта 2021, 01:00
"Мы повсюду видим российскую агрессию": Блинкен припомнил Москве все грехи и пообещал расплату
29 марта 2021, 04:40
Политолог: Все партии в Армении пророссийские, уход Пашиняна ничего не изменит
29 марта 2021, 01:00
Хьюстон, у нас проблема: США решили ввести свои COVID-паспорта, но столкнулись с одной трудностью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.