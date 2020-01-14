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Москва лучше? Политолог разбил миф о красивой жизни "за бугром", сравнив цены на метро
14 января 2020, 00:54 • 46 • В мире
Политолог Михаил Синельников-Оришак рассказал о своём "индексе бигмака", который позволяет на простом примере показать реальные расходы жителей разных стран. Сравнив цены за одну поездку на метро, эксперт смог развенчать миф о красивой жизни "за бугром". Так, проезд в московской подземке обойдётся в 57 рублей с февраля 2020 года. В Токио придётся заплатить больше почти в два раза, а в Лондоне - в шесть раз.
Политолог Михаил Синельников-Оришак сравнил цены на одну поездку в метрополитене в разных странах мира. Эксперт считает, что это хороший способ понять уровень доходов и расходов населения.
"У меня свой ежегодный "индекс бигмака" или напоминание для тех, кто плачется об "их доходах", забывая про "их расходы", - написал политолог в своём Telegram-канале.
В Москве с февраля 2020 года поездка в метро будет стоить 57 рублей. В Токио - почти в два раза больше - 115-120 рублей. В Риме проезд обойдётся в 102 рубля. А в Нью-Йорке придётся заплатить больше 183 рублей. Больше всего нужно отдать в Лондоне - около 380 рублей (метро разделено на несколько тарифных зон, за основу эксперт брал тариф Single).
Михаил Синельников-Оришак делал расчёты, не учитывая скидки и проездные билеты.
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