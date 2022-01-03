Москва лишилась "последнего украинского репортёра", который сам решил сбежать из страны, чтобы не нести ответственности за разжигание ненависти.

Московский корреспондент украинского агентства "УНИАН" Роман Цимбалюк решил уехать на родину вскоре после того, как получил приглашение на беседу от прокурора Москвы. Правоохранительные органы России считают, что украинский журналист разжигал ненависть к русским в своём YouTube-канале.

Несмотря на то что максимальное наказание по статье 20.3.1. КоАП ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") - это штраф в размере до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, Цимбалюк увидел в этом "угрозу для своей личной безопасности".

Российская хунта себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим было много сигналов, что они взялись за последнего украинского репортёра в Москве очень и очень серьёзно,

- пишет Цимбалюк в соцсетях.

Журналист добавил, что не будет спешить обратно в Россию, так как не хочет становиться "заложником Кремля".

Специальный корреспондент RT Алексей Репин отнёсся к бегству "последнего украинского репортёра" с юмором.

Он столько лет самоотверженно работал в стране-агрессоре, был на волоске от смерти, разоблачал, добывал секретные данные, но как только появилась вероятность получить повестку к следователю, поменял пароли и явки и скрылся в тумане,

- иронизирует тот в Telegram.

Скриншот: Telegram/Неистовый мольберт

Напомним, украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий уже неоднократно призывал Романа Цимбалюка вернуться на родину, если ему так ненавистна Россия. Журналист явно презирает и страну, в которой он работает, и её жителей. Но при этом Цимбалюк почему-то не спешил отказываться от "вкусной московской колбасы" и возвращаться на "процветающую" Украину, отмечал Шарий. Потребовался вызов к прокурору, чтобы скандальный корреспондент УНИАН уехал в Киев.

Роман Цимбалюк много лет являлся "звездой" пресс-конференций президента России Владимира Путина. В отличие от своих русских коллег в Киеве он каждый год получал аккредитацию на мероприятие. Журналист известен своими вопросами прокурорского характера, которые задаются для того, чтобы сделать политическое заявление, а не для того, чтобы получить ответ. Так, например, однажды он спросил у Путина, что бы тот почувствовал, если бы украинские танки оказались на Кубани.