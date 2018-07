Москва, купи слона! • 390 • Аналитика







«Соглашение, подписанное в Минске, должно называться не «мирными соглашениями», а соглашением о разделе Украины, которое было принято Германией, Россией и Францией. Минские соглашения не являются решением проблемы и фактически обеспечивают легитимность российского вторжения в Украину», – приводит слова Волкера в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.





Работой СБУ руководят сотрудники ЦРУ и ФБР, занимающие целый этаж центрального здания «Избушки» (так на Украине называют службу безпеки), ВСУ командуют американские же советники, общую политику Киева координирует и курирует посол США.



Ну, а одной из важных, если не главных, функций Курта Волкера было ведение переговоров по данной проблематике с Россией.



Напомним, что для такого рода контактов была даже создана неформальная комиссия Суркова (Владислав Сурков — помощник президента России), которая даже успела провести несколько встреч.



Собственно, после назначения на данную должность Волкер пусть и позволял себе критику Минских соглашений, но никогда не ставил вопрос столь радикально.



Впрочем, к настоящему моменту консультации Суркова и Волкера были приостановлены после ряда заявлений американского представителя, которые, как было указано российской стороной, демонстрировали неготовность уполномоченного Госдепом к ведению диалога.



Однако нынешнее выступление Волкера исключает даже возможность возобновления консультаций, по крайней мере, в таком формате.



Но особенно примечателен тот факт, что это заявление спецпредставитель госдепа сделал накануне планируемой встречи президента России и американского лидера.



Предполагается, что главы государств во время своей встречи должны коснуться и ситуации на Украине.



Отметим, что на днях с Владимиром Путиным встречался советник президента США Джон Болтон, заявивший СМИ по результатам встречи, что единственное, чего удалось достичь по украинскому вопросу, это констатации того, что позиции наших стран здесь абсолютно противоположны.



Можно предположить, что выступление Волкера связано со стремлением Вашингтона, который не имеет надежд получить уступок по Донбассу, вывести обсуждение Украины за рамки планируемой встречи.



В качестве противоположного варианта можно допустить готовность самого Трампа на определенные уступки по Украине. Косвенным подтверждением этой версии можно назвать статью в The New York Times бывшего официального представителя Госдепартамента и предшественника Волкера по переговорам с Сурковым Виктории Нуланд, в которой она призывает Трампа воздержаться от уступок Путину, которые полагает весьма вероятными.



В этом случае выступления Волкера и Болтона являются своего рода дымовой завесой, дезинформацией, адресованной Брюсселю и Киеву и призванной усыпить их бдительность. Чтобы они не начали противодействие этим планам раньше времени. Например, во время саммита НАТО.



Нельзя также исключить и того, что Волкер, старинный сподвижник Маккейна, сам лютый русофоб и ястреб, мог попытаться сыграть свою игру, ограничив для Трампа возможности маневра на встрече с Путиным.



Напомним, что совсем недавно Волкер взялся комментировать и интерпретировать слова Трампа о перспективах признания Крыма российским, фактически дезавуировав слова своего президента. Что, разумеется, ему не по чину и выходит за любые рамки.



Напомним, что совсем недавно Волкер взялся комментировать и интерпретировать слова Трампа о перспективах признания Крыма российским, фактически дезавуировав слова своего президента. Что, разумеется, ему не по чину и выходит за любые рамки.

Впрочем, наиболее вероятной выглядит такая версия: Трамп просто готовится к встрече, подготавливая «активы» для торговли со своим визави. Ведь в действительности Дональду Трампу нечего особенно предложить российскому лидеру. Любые уступки, любой компромисс, если он на них пойдет, будут немедленно поставлены ему в вину и будут обозначены как капитуляция.



И надо сказать, что любые реальные шаги навстречу Москве (в Сирии ли, на Украине ли, в Европе ли) будут фактическим отказом от той политики, что проводилась США все последние годы и которая была начата еще до президентства Трампа.



Все разговоры о возможностях сотрудничества Москвы и Вашингтона в решении общих для них проблем — не более чем благоглупости. У США и России устремления, можно сказать, диаметрально противоположны, и потому «общих проблем» у нас не может быть по определению.







Поэтому Трампу нечего предложить Путину, кроме пустых обещаний, которые, разумеется, не воодушевят его собеседника и не произведут на него никакого впечатления.



«Пробные шары» вроде разговоров о возможности возвращения России в G7 были Кремлем отвергнуты.



И чтобы не выглядеть совсем уж идиотом в его глазах, хозяин Белого дома и создает спешно «домашние заготовки» вроде: «Со своей стороны мы можем предложить прекращение критики Минских соглашений и их активную поддержку».



Строго говоря, это обычный стиль переговоров Трампа, который он практикует не только со своими противниками, но и с союзниками. Напомним, что накануне саммита НАТО, который, по мнению ряда экспертов, можно рассматривать как поединок американского президента и германского канцлера, Вашингтон стремится максимально повысить ставки, чтобы потом в качестве своего «вклада» в сделку отказаться от реализации угроз вроде скачкообразного повышения пошлин на немецкие автомобили.



Так что же, встреча президентов России и США бессмысленна, и ничего, кроме попыток Трампа продать нам воздух, ожидать не приходиться?



