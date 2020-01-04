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Москва использует убийство Сулеймани для укрепления отношений с Ираном – политолог

04 января 2020, 10:09  •  129 • Политика
Россия будет выступать переговорным звеном между Западом и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани на Ближнем Востоке. Так считает начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.
Россия вернулась на Ближний Восток, использовав кризисные ситуации, в том числе раздробленность между Эрбилем и Багдадом, отметил эксперт. Не прикладывая больших усилий и финансов, Москва пыталась нарастить своё присутствие на Ближнем Востоке, заявил эксперт.
Сейчас Кремль может использовать ситуацию с убийством Сулеймани и снова углубить своё взаимодействие с Ираном, считает политолог. По его словам в разговоре с URA.RU, Москва может выступить в качестве переговорного звена между Западом и Ираном.
При этом внезапный скачок цен на нефть, за которым последовало укрепление российского рубля, эксперт считает краткосрочным явлением. По его словам, цены на нефть может изменить лишь крупный конфликт, а нынешний рост цен на нефть и рубля - это краткосрочная акция.

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