Москва и Вашингтон приготовились к "тихому" взаимодействию по киберугрозам

Тема противодействия кибератакам обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась 16 июня в Женеве. Москва и Вашингтон приготовились к "тихому взаимодействию" по вопросам киберугроз.

На пресс-конференции по итогам саммита Владимир Путин сообщил, что США получили исчерпывающие ответы на все 12 запросов об атаках на свои инфраструктурные объекты, которые якобы велись "из киберпространства России". За те же 1,5 года Москва направила в Вашингтон 45 подобных запросов, но не получила ни единого ответа.

Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, тоже подчёркивал необходимость противодействия киберпреступникам. Он даже вручил своему русскому коллеге список, где указаны 16 отраслей, относящихся к "критической инфраструктуре" США: предприятия финансового сектора, информационных технологий, энергетики, здравоохранения, государственные учреждения и так далее.

Оба президента заявили, что в ближайшее время начнутся двусторонние межведомственные консультации по теме кибербезопасности. Подобная попытка уже предпринималась. В 2017 году Владимир Путин беседовал с Дональдом Трампом, занимавшим тогда кресло президента США. После их переговоров на полях G20 было решено запустить полноценную рабочую группу по кибербезопасности. Не исключалось, что Москва и Вашингтон выработают рамочное соглашение о противодействии киберугрозам.

В Конгрессе США эта новость вызвала бурную реакцию. В результате Дональд Трамп дезавуировал договорённости о создании рабочей группы.

Как следует из объяснений информированных собеседников "ъ" в Москве, на сей раз стороны решили действовать в духе пословицы "Тише едешь, дальше будешь", - говорится в публикации "Коммерсанта", где проанализированы перспективы дальнейшего сотрудничества в данной сфере.

Сейчас не ведётся разговор о воссоздании формата рабочей группы. Но регулярные межведомственные консультации не сильно от него отличаются, но являются менее формализованными.