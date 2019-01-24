Москва и Тегеран в Сирии превратились в заклятых союзников

Похоже, в Сирии серьезный военно-политический разлад между Москвой и вроде бы до сей поры нашим ситуационным союзником в этой стране — Тегераном. В арабских СМИ сообщают даже о будто бы вспыхнувших вооруженных столкновениях у границы с еврейским государством между бойцами российской частной военной компании (ЧВК) и иранским ополчением, давно по просьбе президента Башара Асада воюющим в этой стране с террористами. При этом конфликт (а очень похоже, что он на самом деле имеет место в районе Голанских высот) стал внезапным следствием недавних ударов израильской авиации по аэропорту Дамаска, которые последовали 20 и 21 января.

Но — по порядку. В минувший понедельник командование вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ), вопреки собственным правилам, которым следовало много лет, по горячим следам подробно прокомментировало детали двух массированных налетов своих F-16 на Сирию. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Ронен Манелис заявил, что второй и самый мощный удар по столице Сирии стал ударом возмездия за пуск иранской баллистической ракеты средней дальности неизвестного типа по территории его страны. Ракета была сбита над Голанскими высотами системой ПРО «Железный купол» сразу после пересечения сирийско-израильской границы.

При этом командование ЦАХАЛ подчеркнуло, что осуществлял стрельбу иранский расчет, само оружие тоже выпущено в Иране. Ракета была заблаговременно и достаточно давно уставлена на стартовую позицию в нескольких десятках километров от государственной границы и приготовлена к применению. Но — и это самое главное для нас! — пуск, по данным генерала Манелиса, произведен из приграничной 100-километровой зоны безопасности «вопреки всем обещаниям не допускать проникновения иранских сил в эту зону».

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Чьи это были обещания — израильский генерал дипломатично не упомянул. Но все, кто профессионально следит за ходом войны в Сирии, помнит, что соответствующие поручительства дала Тель-Авиву Москва в середине прошлого лета. Вначале — 1 июля 2018 года. Тогда спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что по договоренностью с российским руководством «иранские формирования, находящиеся в Сирии, отступили от линии разграничения с Израилем на Голанских высотах на расстояние не менее 85 километров».

«Иранцы отошли, и прошиитских формирований там нет», — продолжил Лаврентьев. По его словам, «в сирийской армии остаются отдельные иранские советники, однако от линии разграничения отвели объекты тяжелой техники и вооружений, которые могли бы представлять угрозу для Израиля».

И далее: «Иран находится на территории Сирии легитимно, но мы с иранцами говорили, есть ли необходимость их военного присутствия вблизи израильской границы? — цитировало летом Лавреньтева ТАСС. — Они откровенно сказали, что нет. Ну, раз так, зачем вам там находиться, давайте отводите свои силы».

Затем Россия посреднические усилия на этом направлении перевела на еще более высокий уровень. 23 июля 2018 года в Иерусалиме состоялись переговоры политического и военного руководства Израиля с российской делегацией, в состав которой входили министр иностранных дел Сергей Лавров и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. На следующий день было официально сообщено, что «Москва выступила с инициативой о создании в Сирии своего рода „зоны безопасности“ глубиной 100 км от границы Израиля».

Правда, и эта, и прежняя (85-километровая зона) инициативы Москвы поначалу не устроили израильских партнеров. Ибо, посчитали они, договоренности такого рода дадут возможность Ирану легитимно создать собственные военные базы на остальной территории Сирии, превращая эту страну в свой форпост.

Однако, скорее всего, было решено, что хотя бы такие решения все же лучше их полного отсутствия. И с середины августа того же года на границу Израиля со стороны Сирии были выдвинуты подразделения российской военной полиции. Заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал Кураленко рассказал, что в 100-километровой зоне уже установлены четыре наших наблюдательных поста и начато круглосуточное патрулирование. В перспективе, заявил генерал, постов военной полиции РФ вблизи Голан станет восемь.

Как могли наши патрули, имеющие в своем распоряжении даже разведывательные беспилотники, в абсолютно безлюдной, пустынной местности не заметить установку на стартовой позиции достаточно массивной иранской баллистической ракеты средней дальности и долгую подготовку ее к стрельбе? С точки зрения здравого смысла это совершенно необъяснимо. Тем более, если речь идет об одной из последних разработок персов в этой области — БР «Зольфагар», которая стартует с большого трехосного автомобильного тягача.

Впрочем, если учесть, что за всем этим последовало, можно предположить, что в действительности иранские военные сумели доставить ракету в зону безопасности под крупной вооруженной охраной, к серьезному столкновению с которой российские военные полицейские готовы не были. На эти мысли наводит просто сенсационное сообщение ливанской сетевой газеты Al-Modon, последовавшее 23 января. Оно озаглавлено — тревожней некуда: «В долине Аль-Габ вспыхнули боестолкновения между сирийскими и иранскими военными». На стороне сирийцев, сообщают ливанские источники, в перестрелках принимают участие и российские бойцы.

Со слов Al-Modon, стрельба в долине вспыхнула ранним утром 22 января — спустя сутки после обвинения израильскими военными Москвы в неспособности соблюдать договоренности и оставить Иран за пределами 100-километровой зоны. Говорится, что российские военные при поддержке подразделений 5-го армейского корпуса ВС Сирии в южной части долины Аль-Габ (провинция Хама) попытались вытеснить части 4-й иранской добровольческой дивизии (часть шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби») из поселка Анаб. Персы в ответ открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обе стороны принялись подтягивать к очагу вооруженного конфликта серьезные подкрепления.

Почему иранским вооруженным формированиям хочется как можно ближе подобраться к Израилю — понятно. В Тегеране не скрывают, что стремятся ракетные удары по еврейскому государству сделать регулярными и сокрушительными. Вплоть до окончательного уничтожения этой страны. И наделавший столько шума в мире ракетный пуск БР «Зольфагар» 20 января — это так, «проба пера». Неслучайно на днях бывший глава армейской разведки Израиля и глава Института исследования национальной безопасности Амос Ядлин признал: «Север (его страны — «СП») превращается во фронт, в котором трудно отделить Сирию, Иран и «Хезбаллу». Это может привести к войне, хотя единственный, кто в ней заинтересован — это Иран.

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Ливанское издание подчеркивает, что в последнее время отношения между российскими и иранскими военными в Сирии и без того беспрерывно обостряются. В Тегеране не оставляют без внимания сообщения Израиля, что он давно о каждом новом авиационном ударе ЦАХАЛ по этой стране заранее информирует Москву по специальной линии связи. А та, дескать, в ущерб союзническим отношениям не делится оперативной информацией с иранскими формированиями, находящимися рядом. Видимо, история с попыткой 20 января ракетного обстрела территории Израиля из зоны безопасности возле Голан эти отношения между вооруженными группировками двух стран обострила до крайности.

Если все так, как проинформировала Al-Modon (а надо признать, что события в долине Аль-Габ в ее изложении выглядят очень логично), во что вспыхнувшее противостояние Москвы и Тегерана способно вылиться в самое ближайшее время? Как минимум — в нарастающие трудности в снабжении российской группировки в Сирии. Ведь известно, что маршруты полетов наших военно-транспортных самолетов на авиабазу Хмеймим пролегают через воздушное пространство Ирана и Ирака. Стоит персам перекрыть для нас эту дорогу — останется единственный путь. Морем, из Новороссийска и Севастополя через черноморские проливы. Что во многих смыслах проблематичней. И не столь оперативно.

Наконец, Тегеран может отозвать свое разрешение российским военным летчикам, наносящим ракетно-бомбовые удары по позициям террористам в Сирии, использовать его авиабазу Хамадан. Наши Ту-22М3 и Су-24 чтобы сэкономить время, моторесурс и горючее, регулярно летают с этого аэродрома с августа 2016 года.

Да вообще — от такого рода конфликта между союзниками (пусть и лишь ситуационными!) в Сирии выигрывают только террористы, не оставляющие надежды на реванш на Ближнем Востоке.

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