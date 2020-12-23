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Москва и Пекин воздушным патрулем послали сильный сигнал Байдену

23 декабря 2020, 21:45  •  165 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В КНР объяснили, каких пределов может достичь американское военное сдерживание РФ и Китая
Стратегические связи между Россией и Китаем будут укрепляться, посылая сильные сигналы новому правительству США. Об этом пишет обозреватель Ян Шэн в издании Global Times.
Пекин и Москва недавно направили в Вашингтон решительный сигнал посредством таких шагов, как совместное воздушное патрулирование и совместная критика односторонних действий США, которыми администрация действующего президента Дональда Трампа создает препятствия для новой администрации Джо Байдена в восстановлении отношений американских властей с другими странами, отмечает автор.
Аналитики отмечают, что стратегические связи между Китаем и Россией должны оставаться тесными и укрепляться, чтобы справиться с растущим давлением со стороны Штатов, даже если Байден попробует ослабить напряженность в отношениях с Пекином.
В недавнем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что Вашингтон по-прежнему "орудуют палкой односторонних санкций", идет против тенденций времени, ставя только "позорные рекорды в мире". В свою очередь, Лавров призвал наши страны противостоять давлению со стороны США.
Враждебность Вашингтона по отношению к Пекину и Москве не изменится, даже если в Белом доме скорректируют свой приоритет для противостояния России, уверен младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской Академии общественных наук Ян Цзинь. По его мнению, давление США, безусловно, ускорит китайско-российское сотрудничество в области обороны и безопасности.
Автор издания отмечает, что во вторник, 22 декабря, ВВС Китая и ВКС России провели второе совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первое состоялось в 2019 году. Согласно официальной информации,два стратегических российских бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ и четыре стратегических китайских бомбардировщика совершили 10-часовой облет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
"Это четкий сигнал для США. Военное сдерживание Китая и России может достичь районов, близких к любой военной базе США в регионе", – сказал эксперт из Военной академии в Пекине, пожелавший остаться неназванным.
Еще один пример, который демонстрирует взаимное стратегическое доверие на высоком уровне, – это то, что Пекин и Москва 15 декабря продлили свое соглашение об уведомлении о запуске баллистических ракет и ракет-носителей обеих стран, подписанное в октябре 2009 года.
Однако китайско-российское сотрудничество ориентировано не только на военную сферу и безопасность. Оно затрагивает такие сферы как экономику, политику, дипломатию, культуру, науку и технику, здравоохранение, резюмирует автор.
Ранее сегодня стало известно, что американцы в ответ на совместный патрульный облет китайских и российских боевых машин устроили слоновью прогулку ВВС США под боком у РФ – поднял в воздух 30 самолетов с базы Эилсон в Аляске.

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