Москва и Минск затеяли масштабные переговоры

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Власти России и Белоруссии зачастили друг к другу

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин летит в Россию 4 сентября. Официальный повод – заседание глав военных ведомств стран-членов СНГ, ШОС и ОДКБ в Москве. Однако резко активизировавшиеся в последние дни контакты между Москвой и Минском наводят на мысль, что стороны "сверяют часы" по поводу ситуации в Белоруссии.

На прошлой неделе стало известно, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко едет на переговоры в Кремль. Глава РФ Владимир Путин позвал его поговорить, поздравляя с днем рождения, и тот предложение принял. Точная дата визита не озвучивается, но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это произойдет в течение ближайших двух недель.

После этого график переговоров высшего руководства двух стран стал очень плотным. В среду, 2 сентября, в Москву прибыл министр иностранных дел РБ Александр Макей. По плану, у него только встреча с коллегой Сергеем Лавровым.

В четверг, 3 сентября, в Минск отправится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. А на следующий день, 4 сентября, в столицу РФ прибудет глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин. Не за спецназом ли он от Путина, строит предположения "Царьград".

Ранее глава Кремля сообщил, что по просьбе Лукашенко в РФ сформировали резервные силы военнослужащих, которые могут в экстренном порядке отправиться в Белоруссию, если там активизируются экстремисты.

Беспорядки в РБ начались после выборов президента 9 августа, на которых победил Лукашенко. В качестве выхода из кризиса он предложил внесение поправок в Конституцию. Однако некоторые эксперты полагают, что ситуация может закончиться слиянием Белоруссии с Россией.