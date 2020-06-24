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Москва и Минск подписали Соглашение о взаимном признании виз

24 июня 2020, 17:00  •  15 • Украина
«Сделан ещё один шаг в создании единого миграционного пространства Союзного государства»
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров посетил на прошедшей неделе Минск с однодневным рабочим визитом, в ходе которого встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с белорусским коллегой Владимиром Макеем, после встречи с которым провёл совместную пресс-конференцию.
Визит главы МИД РФ в Минск должен был состояться ещё месяц назад, а запланирован был давно, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и сместила весь график визитов, пояснил Сергей Лавров.
Александр Лукашенко отметил, что Сергей Лавров – первый, кто посетил Беларусь во время пандемии.
Лавров поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, которое постоянно осуществляется между двумя министерствами иностранных дел России и Белоруссии, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.
«Работа слажено идёт по всем направлениям во всех международных организациях. И очень важный̆ сделаем шаг: подпишем с согласия двух президентов межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Это будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, для бизнесменов, которые работают здесь и в России. И, конечно, для дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске»,
– цитирует Сергея Лавров пресс-служба президента Беларуси.
Со своей стороны Лукашенко заверил, что между двумя странами прекрасные отношения, хотя многие думают, что «у нас что-то искрит».
«Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы. Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится»,
– заметил белорусский президент.
После встречи с Александром Лукашенко Сергей Лавров встретился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Результатом этой встречи стало подписание главами МИД России и Беларуси межправительственного соглашения о взаимном признании виз двух стран. Это соглашение станет ещё одним шагом в создании единого миграционного пространства Союзного государства.
Работа над этим соглашением шла более двух лет, и всё это время оставался нерешённым вопрос о пересечении внутренней границы между Белоруссией и Россией гражданами третьих стран.
Соглашение же предусматривает возможность для иностранных граждан, у которых есть белорусская виза, беспрепятственно пересекать российскую границу и наоборот, граждане третьих стран, имеющие российскую визу, смогут посещать Беларусь. Соглашение планировалось подписать ещё в декабре прошлого года.
Во время совместной пресс-конференции после подписания документов глава МИД Беларуси отметил, что в настоящее время «есть общее понимание – нужны интенсивные переговоры для урегулирования проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества». И во время переговоров главными были вопросы экономического и регионального взаимодействия.
«Мы подтвердили обоюдную нацеленность на углубление взаимодействия на пространстве СНГ в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ. Также мы обсудили вопросы подготовки седьмого Форума регионов Беларуси и России, который запланирован на сентябрь этого года в Минске и Минской области. Ожидаем, что в нём примут участие главы государств»,
– рассказал Владимир Макей. И ещё раз отметил, что подписанное соглашение снимает многие имеющиеся сегодня проблемы.
Сергей Лавров добавил, что документ не только снимает проблемы, но и «направлен на формирование единого миграционного пространства Беларуси и России».
По словам министра РФ, во время переговоров стороны обсудили эффективность борьбы с пандемией, отметили «важность укрепления координации наших действий и продвижения общих подходов на международной арене, в том числе в ООН и ОБСЕ», обсудили, как выполняется Программа согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы.
«Уделили внимание отношениям с Евросоюзом и США, расширяющейся деятельности НАТО в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше, что носит откровенно провокационный характер. Обменялись мнениями по проблематике стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Дали негативную оценку анонсированному выходу США из Договора по открытому небу (ДОН). Условились тесно сотрудничать по проблематике ДОН, исходя из приоритетности задачи обеспечения безопасности Союзного государства»,
– рассказал Сергей Лавров.
Он также отметил «конструктивную роль Минска» как площадки для реализации переговоров киевских властей с представителями Донецка и Луганска.
В завершение стороны подтвердили «обоюдную заинтересованность в дальнейшем упрочении российско-белорусского внешнеполитического сотрудничества на основе союзнического характера наших отношений».
Соб. корр. ФСК
На фото. Главы МИД РФ и Беларуси. Подписание Соглашения о взаимном признании виз, источник – Пресс-служба МИД РФ

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