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Москва и Минск ни при чём: В Кремле назвали причину кризиса с мигрантами в Польше
15 ноября 2021, 14:15 • 134 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил госсекретарю США Энтони Блинкену о кризисе на границе Белоруссии и Польши. По его словам, винить в этом белорусскую сторону ошибочно.
В Кремле дали ответ госсекретарю США Блинкену. Он ранее высказался, что Россия пытается отвлечь внимание от Украины с помощью миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это неверная трактовка происходящего.
"Хочу напомнить недавнее высказывание Путина, где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к ситуации с мигрантами", - отметил Песков.
Он также заявил, что Лукашенко не имеет отношения к ситуации, сложившейся на границе. Беженцы, желающие получить гражданство в Европе, приезжают, пользуясь безвизовым режимом, отметил представитель Кремля.
Несмотря на то, что их не впускают, они летят, потому как знают, что в других странах их примут гостеприимно, подчеркнул Песков.
"Здесь возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону неверно", - заключил он.
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