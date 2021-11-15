Москва и Минск ни при чём: В Кремле назвали причину кризиса с мигрантами в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил госсекретарю США Энтони Блинкену о кризисе на границе Белоруссии и Польши. По его словам, винить в этом белорусскую сторону ошибочно.

В Кремле дали ответ госсекретарю США Блинкену. Он ранее высказался, что Россия пытается отвлечь внимание от Украины с помощью миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это неверная трактовка происходящего.

"Хочу напомнить недавнее высказывание Путина, где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к ситуации с мигрантами", - отметил Песков.

Он также заявил, что Лукашенко не имеет отношения к ситуации, сложившейся на границе. Беженцы, желающие получить гражданство в Европе, приезжают, пользуясь безвизовым режимом, отметил представитель Кремля.

Несмотря на то, что их не впускают, они летят, потому как знают, что в других странах их примут гостеприимно, подчеркнул Песков.

"Здесь возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону неверно", - заключил он.