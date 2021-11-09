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«Москва и Минск находятся в постоянном контакте»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на границе с Польшей

09 ноября 2021, 18:45  •  94 • В мире
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко обострившуюся накануне ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой. Как сообщил польский президент Анджей Дуда, польские правоохранительные органы предотвратили попытки пересечения мигрантами границы со стороны Белоруссии. По данным погранслужбы Польши, 8 ноября было зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения границы беженцами. В свою очередь, в МИД Белоруссии предостерегли от «использования любых провокаций» против Минска.
 
РИА Новости © Виктор Толочко
 

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.

«Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Условлено о продолжении контактов», — сообщили в Кремле.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Москве обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе. Представитель Кремля добавил, что Минск и Москва находятся «в постоянном контакте по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб, поэтому, конечно, обмен информацией идёт». 

«Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности», — сказал Песков.

Напомним, накануне Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев, предпринявших попытки прорваться на польскую территорию. 

Согласно данным погранкомитета Белоруссии, у польских заграждений на линии границы в понедельник собрались более 2 тыс. беженцев. По оценкам польской стороны, у границы находились 3—4 тыс. мигрантов. На фоне осложнения обстановки Польша заявила, что закрывает пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией.

Во вторник, 9 ноября, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что польские правоохранительные органы предотвратили попытки пересечения мигрантами границы со стороны Белоруссии. По его словам, группы мигрантов насчитывали несколько тысяч человек.

«Были атаки на границу, мы видели этих молодых мужчин, которые атаковали, кидали стволы деревьев, чтобы обвалить ограждение, чтобы перейти границу. Полиции, пограничникам и внутренним войскам удалось удержать границу», — приводит РИА Новости его слова.

Как сообщила польская погранслужба, 8 ноября было зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения мигрантами границы Польши с Белоруссией. 

«Вчера мы зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Задержаны 17 человек (в основном граждане Ирака). Выдано 85 решений о выезде с территории Республики Польша. За пособничество арестовано шесть человек (два гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин Швеции, один гражданин ФРГ). Остальные попытки предотвращены», — сообщили в ведомстве.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак во вторник посетили пункт пропуска «Кузница», около которого находится лагерь беженцев, где встретились с представителями погранслужбы, полицейскими и военными.

Как сообщил замглавы МВД страны, на границе находятся около 12 тыс. польских военных и 4 тыс. пограничников. 

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсудил ситуацию с мигрантами с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.

На фоне обострения ситуации правительство Литвы объявило о введении режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. 

Также на russian.rt.com Нелегальные мигранты пытаются пересечь границу Польши

Тем временем официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией на границе с Польшей. 

Президент Латвии Эгилс Левитс, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали ввести санкции против авиакомпаний третьих стран, которые причастны к транспортировке мигрантов в Белоруссию. МИД Польши также выступил за немедленное введение санкций «против всех физических и юридических лиц», причастных к ситуации с мигрантами на границе.

В свою очередь, МИД Белоруссии предостерёг Польшу от «использования любых провокаций» против Минска на фоне скопления беженцев у границы. В министерстве заявили, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам «станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права» и «демократическим стандартам» в области защиты прав человека.

В Минобороны Белоруссии также назвали необоснованными и бездоказательными обвинения польской стороны в причастности к миграционному кризису. В ведомстве также заявили, что Минобороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко осудил методы, с помощью которых польская сторона пытается остановить поток беженцев.

«Бороться сегодня против мигрантов (танками. — RT) «Леопардами»? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — приводит его слова БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия этому спокойно противостоит.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с беженцами так же, как ЕС делал это в отношении ряда других стран, и избегать двойных стандартов. Он напомнил, что когда их беженцы направлялись из Турции в ЕС, Брюссель выделил финансирование, чтобы они оставались на турецкой территории.

«Почему нельзя помогать так же белорусам, у которых есть определённые потребности в том, чтобы беженцы, которых Польша и Литва никак не хотят пускать на свою территорию, как-то жили в нормальных условиях?», — подчеркнул министр.  

Кроме того, глава МИД призвал не забывать, откуда «растут ноги» нынешнего кризиса с беженцами на границе ЕС, и напомнил о политике западных стран, которые пытались навязать жителям Ближнего Востока и Северной Африки «лучшую жизнь».

«Так был разбомблен Ирак под ложным предлогом. Так была разрушена государственность в Ливии. Так осуществились нападения на Сирийскую Арабскую Республику. Все эти и другие авантюры наших западных коллег вызвали беспрецедентные потоки беженцев», — заметил министр.

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