|
Москва и Минск договорились: Попасть из России в Белоруссию станет намного проще
01 сентября 2020, 21:05 • 43 • Политика
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение по земле и по воздуху, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между Россией и Белоруссией, приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.
Отмечается, что в переговорах принимали участие представители санитарно-эпидемиологических служб обеих стран, а также глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорски. В его ведомстве подчеркнули, что российская сторона назвала принятые в Белоруссии меры по защите общественного здоровья эффективными и соответствующими международным стандартам.
Напомним, что ограничения на сухопутное и авиасообщение между Россией и Белоруссией было введено в конце марта этого года из-за мировой пандемии коронавируса. Сейчас болезнь пошла на спад, зарегистрированы лекарства и вакцина для борьбы с заболеванием. Поэтому в России начали поэтапно снимать ограничительные меры.
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2020, 04:20
|
01 сентября 2020, 00:00
|
30 августа 2020, 15:55
|
31 августа 2020, 13:00
|
30 августа 2020, 05:50
|
26 августа 2020, 01:00
|
27 августа 2020, 07:15