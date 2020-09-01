Москва и Минск договорились: Попасть из России в Белоруссию станет намного проще

Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между Россией и Белоруссией, приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.

Отмечается, что в переговорах принимали участие представители санитарно-эпидемиологических служб обеих стран, а также глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорски. В его ведомстве подчеркнули, что российская сторона назвала принятые в Белоруссии меры по защите общественного здоровья эффективными и соответствующими международным стандартам.

"Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения", - сообщает БелТА.

Напомним, что ограничения на сухопутное и авиасообщение между Россией и Белоруссией было введено в конце марта этого года из-за мировой пандемии коронавируса. Сейчас болезнь пошла на спад, зарегистрированы лекарства и вакцина для борьбы с заболеванием. Поэтому в России начали поэтапно снимать ограничительные меры.