Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Главная / Политика

Москва и Минск договорились: Попасть из России в Белоруссию станет намного проще

01 сентября 2020, 21:05  •  43 • Политика
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение по земле и по воздуху, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между Россией и Белоруссией, приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.
Отмечается, что в переговорах принимали участие представители санитарно-эпидемиологических служб обеих стран, а также глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорски. В его ведомстве подчеркнули, что российская сторона назвала принятые в Белоруссии меры по защите общественного здоровья эффективными и соответствующими международным стандартам.
"Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения", - сообщает БелТА.
Напомним, что ограничения на сухопутное и авиасообщение между Россией и Белоруссией было введено в конце марта этого года из-за мировой пандемии коронавируса. Сейчас болезнь пошла на спад, зарегистрированы лекарства и вакцина для борьбы с заболеванием. Поэтому в России начали поэтапно снимать ограничительные меры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
01 сентября 2020, 14:40
Литва перешла все грани приличия! Лавров "вскипел" от "демократических методов" с Тихановской
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор...
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственны...
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации...
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испыты...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
30 августа 2020, 15:55
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
30 августа 2020, 05:50
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.