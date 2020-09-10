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Москва и Минск близки к интеграции. Украинский посол не сдержался: "Как далеко это зайдёт?"
10 сентября 2020, 21:25 • 56 • Политика
Лукашенко вызвал страх у Киева предстоящим визитом в Москву. Как заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим, у Незалежной есть опасения по поводу столь явного сближения двух стран. "Как далеко зайдёт интеграция?" - обеспокоился он.
Предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву вызвал обеспокоенность украинской стороны. Посол Незалежной в Минске Игорь Кизим не стал скрывать своего отношения к тесному сотрудничеству двух стран.
По его словам, опасения вызывает уже тот факт, что белорусский лидер говорит о единой армии с Россией.
Кизим отметил, что если вчера у Киева была уверенность в сохранении мира на совместной границе, то сейчас её нет. По его словам, вероятно, Лукашенко в Москве намерен обсуждать вопросы интеграции с РФ.
"Как далеко зайдёт интеграция, это, конечно, нас беспокоит", - признался он сайту "Громадское ТВ", добавив, что уже сейчас у России и Белоруссии сильны отношения в сфере безопасности, а также весьма тесное сотрудничество по линии спецслужб.
Ранее в интервью российским СМИ Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии единая армия. Политик подчеркнул, что резерв правоохранительных органов России для помощи Белоруссии никогда не использовался, хотя такая возможность и предусмотрена договором о Союзном государстве.
Как ожидается, в ближайшие дни белорусский лидер посетит Москву.
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