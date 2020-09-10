Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счас...
Главная / Политика

Москва и Минск близки к интеграции. Украинский посол не сдержался: "Как далеко это зайдёт?"

10 сентября 2020, 21:25  •  56 • Политика
Лукашенко вызвал страх у Киева предстоящим визитом в Москву. Как заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим, у Незалежной есть опасения по поводу столь явного сближения двух стран. "Как далеко зайдёт интеграция?" - обеспокоился он.
Предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву вызвал обеспокоенность украинской стороны. Посол Незалежной в Минске Игорь Кизим не стал скрывать своего отношения к тесному сотрудничеству двух стран.
По его словам, опасения вызывает уже тот факт, что белорусский лидер говорит о единой армии с Россией.
Кизим отметил, что если вчера у Киева была уверенность в сохранении мира на совместной границе, то сейчас её нет. По его словам, вероятно, Лукашенко в Москве намерен обсуждать вопросы интеграции с РФ.
"Как далеко зайдёт интеграция, это, конечно, нас беспокоит", - признался он сайту "Громадское ТВ", добавив, что уже сейчас у России и Белоруссии сильны отношения в сфере безопасности, а также весьма тесное сотрудничество по линии спецслужб.
Ранее в интервью российским СМИ Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии единая армия. Политик подчеркнул, что резерв правоохранительных органов России для помощи Белоруссии никогда не использовался, хотя такая возможность и предусмотрена договором о Союзном государстве.
Как ожидается, в ближайшие дни белорусский лидер посетит Москву.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикцией НАТО"
10 сентября 2020, 09:30
"А по сусалам?": Сатановский про "арест" Киевом 65 российских самолётов
10 сентября 2020, 17:45
"Берлинский пациент" озадачил Кремль: Что скрывается за анализами Навального?
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального...
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
04 сентября 2020, 23:20
Литве предложили вернуть Белоруссии два города
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
06 сентября 2020, 12:55
Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.