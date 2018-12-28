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Москва и Лондон запустили процесс восстановления дипотношений после инцидента в Солсбери

28 декабря 2018, 15:39  •  44 • Политика
Великобритания и Россия запустили процесс частичного восстановления дипотношений. Как отмечает российская сторона, уже в январе 2019 года стороны начнут возвращать друг другу дипломатов для восстановления работы посольств.
В ближайшее время власти Великобритании и России намерены восстановить численность дипломатов в своих посольствах в Москве и Лондоне. Об этом рассказал посол Российской Федерации в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.
Напомним, после покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года стороны обменялись взаимной высылкой сотрудников дипведомств. При этом российская сторона сообщила о том, что британские власти чинят препятствия дипломатам при оформлении виз.
"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», - поведал в пятницу Яковенко*.
Впрочем, он не уверен в том, что функционирование посольств будет возобновлено в полном объеме, поэтому более корректно говорить о 50%. Также переговоры затруднены из-за задержек со стороны Великобритании.
* Интерфакс

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