Москва и Лондон запустили процесс восстановления дипотношений после инцидента в Солсбери

Великобритания и Россия запустили процесс частичного восстановления дипотношений. Как отмечает российская сторона, уже в январе 2019 года стороны начнут возвращать друг другу дипломатов для восстановления работы посольств.

В ближайшее время власти Великобритании и России намерены восстановить численность дипломатов в своих посольствах в Москве и Лондоне. Об этом рассказал посол Российской Федерации в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

Напомним, после покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года стороны обменялись взаимной высылкой сотрудников дипведомств. При этом российская сторона сообщила о том, что британские власти чинят препятствия дипломатам при оформлении виз.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», - поведал в пятницу Яковенко*.

Впрочем, он не уверен в том, что функционирование посольств будет возобновлено в полном объеме, поэтому более корректно говорить о 50%. Также переговоры затруднены из-за задержек со стороны Великобритании.

* Интерфакс