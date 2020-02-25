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Москва и Киев вновь обменяются послами?

25 февраля 2020, 17:24  •  28 • Украина
Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на должность посла в России. Как нам сообщил наш источник в офисе президента Украины, фаворитов пока двое – бывший президент Леонид Кучма и бывший продюсер «Квартала-95» Сергей Шефир. Интрига же в том, что в Москве, как выясняется, не в восторге от возможного назначения Кучмы – слишком многих он знает в России лично, и слишком высоко его влияние на часть российской элиты. Назначение Кучмы в Москву даже сравнивают с назначением Черномырдина в Киев.
Для Москвы предпочтительней Шефир. Считается, что, раз никого в Москве он не знает, то и манипулировать ему будет сложнее. Но есть нюанс – все нужные связи Шефиру (если его, конечно, назначат послом), предоставит миллиардер Геннадий Боголюбов – давний партнёр олигарха Игоря Коломойского. На Боголюбова в Москве работает целая группа условных «агентов влияния» - воротил, вхожих в коридоры российской власти, чем-то обязанных Коломойскому и Боголюбову лично.
А вот Кучма в качестве посла в России – это вызов. С учётом его прежних связей, «красный директор» Кучма в Москве – почти то же самое, что Черномырдин в Киеве. Самый широкий круг информированных собутыльников станет самой настоящей информационной дырой, через которую в Киев будет стекаться самая конфиденциальная подноготная. Но, поговаривают, что Кучму в Москве могут «махнуть не глядя» на Бабича в Киеве. В прошлом году Бабич прославился в качестве посла России в Белоруссии – его отзыва требовал сам Александр Лукашенко, причём состояние белорусского президента при этом оценивалось, как близкое к истерике. Говорят, что Бабич «довёл» Батьку грамотным выстраиванием отношений с его конкурентами – как среди оппозиции, так и во власти. И Лукашенко, видимо, посчитал, что Бабич под него «копает». Некоторое время Бабич работал в команде Дмитрия Козака, но теперь, кажется, настало время продолжить дипломатическую карьеру – в Киеве. Посмотрим, дадут ли ему агреман в МИД Украины (поговаривают, что министр Пристайко в ужасе от этого назначения, и готов покинуть свой пост, если Зеленский будет настаивать на кандидатуре Бабича). В общем, если обмен дипломатами Кучмой и Бабичем состоится, можно будет констатировать, что Москва и Киев перешли к новому акту противостояния – дипломатическому.

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