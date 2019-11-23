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Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

23 ноября 2019, 13:39  •  58 • Украина
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
 
© РИА Новости
 

Такое сообщение опубликовало российское Министерство иностранных дел.

Заседание носило технический характер, оно ограничилось согласованием процессуальных документов.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — отметили в МИД.

Теперь арбитраж должен сам определиться по «зависшим» вопросам, в том числе и по вопросу разделения процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

В ходе первого устанавливается наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело, а в ходе второго происходит разбирательство дела по существу.

«Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу», — добавили там.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен «доказать всему миру», что действия России в Керченском проливе нарушили нормы международного права.

В Кремле отмечали отсутствие связи между передачей Украине кораблей и решением Международного трибунала по морскому праву относительно керченского инцидента.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трёх военных кораблей, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.

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