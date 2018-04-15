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«Москва и Дамаск должны противостоять агрессии Запада»: российские парламентарии рассказали о встрече с Асадом

15 апреля 2018, 17:24  •  76 • В мире
В Дамаске состоялась встреча российской парламентской группы с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы лидер САР высоко оценил советское оружие, которое было задействовано в отражении ударов США и их союзников по арабской республике в субботу. Он также выразил надежду, что российские компании примут участие в восстановлении страны, и пообещал преференции для них. Кроме того, Асад рассказал, что в прошлом году его дети отдыхали в «Артеке».
 
© Пресс-служба правительства Сирийской Арабской Республики
 

В Дамаске прошла встреча российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом. Делегация из РФ прибыла в САР 11 апреля.

В ходе встречи обсуждались, в частности, недавние ракетные удары США и союзников по арабской республике.

Сирийский президент назвал удары коалиции агрессией и высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении атаки.

«С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», — рассказал после встречи замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк.

Башар Асад заявил, что вооружённые силы страны отразили удары ракетами 1970-х годов. Об этом сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.

  • Башар Асад
  • globallookpress.com
  • © Sana

«Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы её отразили ракетами выпуска 1970-х годов… Со времён 1990-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстаёт», — передал депутат слова главы Сирии.

Асад считает, что удар коалиции США сплотил все народы, которые руководствуются нормами международного права.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Сирии должно «противостоять агрессивной политике Запада». Саблин добавил, что, по словам Асада, Сирия не считает россиян иностранцами, а полагает, что Москва прошла с Дамаском «все этапы войны».

Удары США и союзников по Сирии

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории САР. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие. В Минобороны России ранее опровергли эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о так называемых последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.

Тем не менее коалиция во главе с США не стала дожидаться выводов экспертов и нанесла ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет по целям в Дамаске и других регионах. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.

О восстановлении Сирии

Восстановление экономики Сирии потребует 10—15 лет и обойдётся в $400 млрд, заявил Асад в ходе встречи. 

«Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше $400 млрд, на это понадобится 10—15 лет», — привёл Саблин слова президента Сирии.

  • Удар США и союзников по САР
  • Reuters
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Асад выразил надежду, что в восстановлении страны поможет российский бизнес, у которого «будут все преференции». При этом он отметил, что Дамаск не ждёт работы в Сирии западных нефтегазовых компаний.

«Мы не ждём западные компании, особенно в нефтегазовой сфере», — процитировал сирийского лидера депутат.

Кроме того, на встрече подчеркнули значимость сохранения в Сирии исторического наследия, которое пытались разрушить террористы.

О сотрудничестве Москвы и Дамаска

Не остались без внимания и вопросы дальнейшего российско-сирийского сотрудничества.

«На встрече обсуждалось, что Сирия может везти фрукты и, возможно, специи морским путём, Севастополь может стать воротами для поставки российского зерна. Это касается не двух городов, а именно двух стран. Просто добавляется ещё морской путь — логистически новая цепочка, то есть (происходит. — RT) диверсификация транспортных потоков. Учитывая открытие Крымского моста, это интересное предложение в целом для наших стран», — рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

В этой связи вновь зашла речь о создании морского пути Тартус — Севастополь.

«Ещё раз поднимался вопрос об экономическом сотрудничестве между нашими регионами и о создании морского пути Тартус — Севастополь», — отметил Белик.

  • Крымский мост
  • Reuters

Как сообщил Саблин, Асад поддержал договор социально-экономического сотрудничества между Тартусом и Севастополем, Московской областью и провинцией Дамаск.

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Сирийский президент выразил заинтересованность в расширении двусторонних контактов и даже принял предложение посетить Югру.

«Асад сразу принял предложение посетить Югру и выразил заинтересованность в том, чтобы расширять контакты и принимать делегации из РФ», — сказал Железняк.

Глава Сирийской арабской республики рассказал, что его дети в прошлом году были в лагере «Артек».

«Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодёжью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в «Артеке». Они после этой поездки лучше стали понимать Россию», — процитировал Саблин Башара Асада.

Как подытожил Железняк, встреча прошла конструктивно и «очень заинтересованно с обеих сторон».

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