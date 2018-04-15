|
«Москва и Дамаск должны противостоять агрессии Запада»: российские парламентарии рассказали о встрече с Асадом
15 апреля 2018, 17:24 • 76 • В мире
В Дамаске состоялась встреча российской парламентской группы с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы лидер САР высоко оценил советское оружие, которое было задействовано в отражении ударов США и их союзников по арабской республике в субботу. Он также выразил надежду, что российские компании примут участие в восстановлении страны, и пообещал преференции для них. Кроме того, Асад рассказал, что в прошлом году его дети отдыхали в «Артеке».
© Пресс-служба правительства Сирийской Арабской Республики
В Дамаске прошла встреча российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом. Делегация из РФ прибыла в САР 11 апреля.
В ходе встречи обсуждались, в частности, недавние ракетные удары США и союзников по арабской республике.
Сирийский президент назвал удары коалиции агрессией и высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении атаки.
Башар Асад заявил, что вооружённые силы страны отразили удары ракетами 1970-х годов. Об этом сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.
«Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы её отразили ракетами выпуска 1970-х годов… Со времён 1990-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстаёт», — передал депутат слова главы Сирии.
Асад считает, что удар коалиции США сплотил все народы, которые руководствуются нормами международного права.
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Сирии должно «противостоять агрессивной политике Запада». Саблин добавил, что, по словам Асада, Сирия не считает россиян иностранцами, а полагает, что Москва прошла с Дамаском «все этапы войны».
Удары США и союзников по Сирии
В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории САР. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие. В Минобороны России ранее опровергли эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о так называемых последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.
Тем не менее коалиция во главе с США не стала дожидаться выводов экспертов и нанесла ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет по целям в Дамаске и других регионах. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.
О восстановлении Сирии
Восстановление экономики Сирии потребует 10—15 лет и обойдётся в $400 млрд, заявил Асад в ходе встречи.
«Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше $400 млрд, на это понадобится 10—15 лет», — привёл Саблин слова президента Сирии.
Асад выразил надежду, что в восстановлении страны поможет российский бизнес, у которого «будут все преференции». При этом он отметил, что Дамаск не ждёт работы в Сирии западных нефтегазовых компаний.
«Мы не ждём западные компании, особенно в нефтегазовой сфере», — процитировал сирийского лидера депутат.
Кроме того, на встрече подчеркнули значимость сохранения в Сирии исторического наследия, которое пытались разрушить террористы.
О сотрудничестве Москвы и Дамаска
Не остались без внимания и вопросы дальнейшего российско-сирийского сотрудничества.
«На встрече обсуждалось, что Сирия может везти фрукты и, возможно, специи морским путём, Севастополь может стать воротами для поставки российского зерна. Это касается не двух городов, а именно двух стран. Просто добавляется ещё морской путь — логистически новая цепочка, то есть (происходит. — RT) диверсификация транспортных потоков. Учитывая открытие Крымского моста, это интересное предложение в целом для наших стран», — рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.
В этой связи вновь зашла речь о создании морского пути Тартус — Севастополь.
«Ещё раз поднимался вопрос об экономическом сотрудничестве между нашими регионами и о создании морского пути Тартус — Севастополь», — отметил Белик.
Как сообщил Саблин, Асад поддержал договор социально-экономического сотрудничества между Тартусом и Севастополем, Московской областью и провинцией Дамаск.
Сирийский президент выразил заинтересованность в расширении двусторонних контактов и даже принял предложение посетить Югру.
«Асад сразу принял предложение посетить Югру и выразил заинтересованность в том, чтобы расширять контакты и принимать делегации из РФ», — сказал Железняк.
Глава Сирийской арабской республики рассказал, что его дети в прошлом году были в лагере «Артек».
Как подытожил Железняк, встреча прошла конструктивно и «очень заинтересованно с обеих сторон».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 апреля 2018, 00:24
|
11 апреля 2018, 19:24
|
11 апреля 2018, 09:39
|
11 апреля 2018, 12:24
|
10 апреля 2018, 07:39
|
12 апреля 2018, 08:24
|
09 апреля 2018, 08:54