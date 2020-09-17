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Москва и Анкара приближаются к соглашению по Ливии: Саррадж готовится к отставке

17 сентября 2020, 12:55  •  28 • Политика
Глава МИД Турции заявил, что Москва и Анкара приближаются к соглашению о прекращении огня в Ливии. Одновременно глава ПНС Файез Саррадж заговорил о своей отставке.
Москва и Анкара близки к заключению соглашения о параметрах прекращения огня в Ливии. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Сообщение прозвучало на фоне заявления главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа о намерениях подать в отставку.
В настоящий момент в Ливии царит двоевластие и идёт гражданская война. С одной стороны выступает поддерживаемое Турцией так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж. С другой - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифа Хафтара, которая выступает на стороне избранного парламента и контролирует значительную часть страны. Обе стороны уже несколько лет ведут ожесточённую борьбу друг с другом.
Файез Саррадж официально объявил о своём "искреннем желании" уйти в отставку до конца октября и передать свои полномочия "новой исполнительной власти". Его выступление транслировал в прямом эфире телеканал "Аль-Джазира".
Призываю Комитет по диалогу сыграть свою роль в формировании исполнительной власти для обеспечения мирной передачи власти, - сказал он.

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