Москва и Анкара приближаются к соглашению по Ливии: Саррадж готовится к отставке

Москва и Анкара близки к заключению соглашения о параметрах прекращения огня в Ливии. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Сообщение прозвучало на фоне заявления главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа о намерениях подать в отставку.

В настоящий момент в Ливии царит двоевластие и идёт гражданская война. С одной стороны выступает поддерживаемое Турцией так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж. С другой - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифа Хафтара, которая выступает на стороне избранного парламента и контролирует значительную часть страны. Обе стороны уже несколько лет ведут ожесточённую борьбу друг с другом.

Файез Саррадж официально объявил о своём "искреннем желании" уйти в отставку до конца октября и передать свои полномочия "новой исполнительной власти". Его выступление транслировал в прямом эфире телеканал "Аль-Джазира".