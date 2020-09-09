Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Главная / Политика

Москва готовится к санкциям Вашингтона из-за Навального

09 сентября 2020, 18:50  •  42 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Несмотря на традиционную американскую дубину, РФ продолжает сотрудничать со Штатами
Власти США вполне могут ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что рестрикции стали основным инструментом внешней политики Вашингтона. Он напомнил, что уже значительная часть ряда секторов отечественной экономики находится под американскими ограничительными мерами, включая ВПК и энергетику.
"Тем не менее, мы продолжаем развитие в этих отраслях, по другим направлениям тоже", – цитирует РИА "Новости" представителя МИД РФ.
Угроза новых санкций есть, признал Рябков, однако это не повод "что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".
Ранее американское издание The National Interest вышло с материалом, в котором журналисты задаются вопросом, почему Вашингтон требует от европейцев отказаться от "Северного потока – 2", чтобы не пополнять евро российскую кубышку за российский газ на фоне якобы плохого поведения Москвы, а сами Штаты спокойно экспортируют углеводородное сырье из РФ, пополняя наш бюджет долларами.
Напомним, 7 сентября президент США Дональд Трамп поддержал идею остановки строительства "СП – 2" в знак наказания России за якобы отравление Навального ядом из группы "Новичок", о чем объявили власти ФРГ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся...
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источ...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
05 сентября 2020, 21:20
"Скажу очень вежливо": Соловьёв не постеснялся открыть правду о перехваченном Минском разговоре
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 16:10
В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.