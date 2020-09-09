Москва готовится к санкциям Вашингтона из-за Навального

Власти США вполне могут ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что рестрикции стали основным инструментом внешней политики Вашингтона. Он напомнил, что уже значительная часть ряда секторов отечественной экономики находится под американскими ограничительными мерами, включая ВПК и энергетику.

"Тем не менее, мы продолжаем развитие в этих отраслях, по другим направлениям тоже", – цитирует РИА "Новости" представителя МИД РФ.

Угроза новых санкций есть, признал Рябков, однако это не повод "что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".