Москва готовит "удар" по Европе в ответ на санкции Запада

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Министр отметил, что Россия не собирается "бегать и унижаться"

Москва зеркально ответит на антироссийские санкции Запада, введенные из-за "отравления" оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделал сегодня, 14 октября, глава российского МИД Сергей Лавров.

В понедельник в Брюсселе состоялась встреча глав министерств иностранных дел стран ЕС. По ее итогам было решено ввести санкции в отношении шести россиян и одной из организаций в РФ за "отравление" Навального, о чем сообщало DPA.

Министр отметил, что в действиях Евросоюза наблюдаются противоречия в отношении доказательств об "отравлении" Навального. Когда Москва попросила доказать факт наличия состава преступления, Германия заявила, что Кремль должен ей верить на слово. В России же уголовное дело возбуждается на основе признаков преступления, которые позволяют сделать вывод о совершении общественного-опасного деяния.

В настоящий момент, заявил Лавров, правоохранительные органы в России занимаются доследственной проверкой – опрошено более 200 человек. Сейчас в деле Навального содержится множество "недосказанностей и несуразиц". В отношении Германии Москва будет настаивать на необходимости уважения международных обязательств.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что из-за усиления антироссийской историки в России ставится под вопрос сотрудничество с Евросоюзом – РФ имеет свои законы и механизмы, которые в ее пределах приоритетнее любых требований Европы, которая обвиняет Москву "во всех грехах".

"Бегать и унижаться – ниже нашего достоинства. Надеюсь, что разум все же возобладает", – заявил Лавров в интервью "Спутнику".

Ранее Лавров провел телефонный диалог с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, заявив коллеге о том, что диалог с российской стороной с позиции "собственного превосходства" не имеет смысла.