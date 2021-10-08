Москва готовит ответ на высылку НАТО русских дипломатов: "Сотрудничества нет"

Москва готовит ответ на высылку из миссии при НАТО русских дипломатов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на сегодняшний день как такового двустороннего "сотрудничества, собственно, нет".

Ранее стало известно о том, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, которые якобы являются разведчиками. Кроме того, число аккредитаций для России намерены сократить до 10.

По словам Пескова, на данный момент говорить о сотрудничестве не приходится.

"Сотрудничества, собственно, нет", - сказал он, отметив, что натовские контрагенты сужают возможности для диалога.

Он уточнил, что ответные меры в том виде, в котором они будут соответствовать интересам России, будут сформулированы и реализованы. При этом Песков добавил, что действия НАТО снова подтвердили восприятие альянса Россией - в нашей стране альянс воспринимают как блок, который имеет антирусскую направленность.