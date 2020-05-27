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Москва готова отменять ограничения. А что Собянин?
27 мая 2020, 13:55 • 26 • Политика
Москва готова отменять ограничения, введённые ранее в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Что скажет Сергей Собянин в ответ на заявление ведомства?
По данным руководителя управления Роспотребнадзора по столице Елены Андреевой, Москва готова не только к первому этапу снятия коронавирусных ограничений, но и сразу ко второму. Об этом она заявила в ходе заседания в Мосгордуме.
По её словам, есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции.
"Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85, - отметила Андреева. - Если смотреть по этим трём показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений".
На данный момент в правительстве Москвы никак не прокомментировали эту информацию.
Отметим, что тем временем с 27 мая в Москве введены новые пропускные правила - в частности, для передвижения по Москве на любом транспорте будут действительны только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее в Московской области пропуска теперь не действуют в городе.
Накануне Собянин поспешил разочаровать тех, кто ожидал смягчения или отмены коронавирусных ограничений в столице "к праздникам". Глава города объявил, что соответствующие решения принимаются только исходя из эпидемиологической ситуации.
"Решения о снятии или смягчении ограничений не принимаются "к праздникам", сначала нужно быть уверенным, что ситуация позволяет это сделать", - написал Собянин на своём официальном сайте.
Вместе с тем он отметил, что есть основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдёт к концу. Пока же правительство Москвы приняло три пакета поддержки московских бизнесменов на общую сумму 85 миллиардов рублей.
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