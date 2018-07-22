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Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим
22 июля 2018, 13:39 • 91 • Политика
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москва готова обсуждать с Токио различные варианты безвизового въезда. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Японии Михаил Галузин.
"Россия является сторонником создания максимально благоприятных условий для широкого и беспрепятственного общения между гражданами России и Японии, бизнесменами, учеными, студентами, деятелями культуры… Здесь мы готовы идти настолько далеко, насколько готова идти японская сторона", - заверил дипломат.
По его словам, у Москвы в этом вопросе есть "целый набор идей". "Так, мы считаем возможными и краткосрочные безвизовые въезды на основе действующих проездных документов, и возможность безвизового въезда с туристическими целями на 30 дней или даже больший срок. Все это мы готовы прорабатывать с японской стороной", - подчеркнул Галузин, отметив, что "дело за нашими японскими коллегами".
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