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Москва готова к диалогу с Вашингтоном - МИД РФ

06 ноября 2020, 19:30  •  81 • Политика
Фото: Views of Moscow/www.globallookpress.com
Последний раз Россия взаимодействовала с США в формате "два плюс два" летом 2013 года
Россия готова возобновить с США диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью для документального фильма "Сергей Шойгу: спешу жить" телеканала "Звезда".
"В свое время был формат "два плюс два" между нами и американцами, но он давно уже ушел в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате", – сказал глава российского МИД.
Он отметил, что наш дипломаты и военные активно ведут диалог с другими своими зарубежными партнерами. Так, неоднократно встречались министры иностранных дел и руководители Минобороны России и Японии. Недавно в формате "два плюс два" была проведена встреча с французами. Такие же контакты Москва ведет с Римом, подчеркнул Лавров.
Последний диалог между РФ и США в подобном формате состоялся в далеком августе 2013 г. в Вашингтоне, пишет "Российская газета".
Напомним, 3 ноября в Штатах прошли президентские выборы. Судя по поступающим данным из-за океана, пока лидирует претендент на кресло в Белом доме демократ Джо Байден. Как передает "Интерфакс", он опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания, где подсчитаны 98% бюллетеней.
Сейчас у Байдена в Пенсильвании примерно на 5,5 тыс голосов больше, чем у Трампа, который в этом штате ранее лидировал.

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