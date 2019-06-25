«Москва добивалась этого четыре года»: ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. Кроме того, в правила работы ассамблеи будет добавлено положение, согласно которому права членов ПАСЕ не могут быть приостановлены или отозваны. В ходе заседания украинская делегация пыталась затянуть рассмотрение документа и с этой целью внесла в него более 200 поправок, которые парламентарии обсуждали в течение девяти часов. Как подчеркнул вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, «после троллинга», устроенного Киевом, европейцы «поняли, с кем имеют дело». В Москве приветствовали принятие документа. Российская делегация уже находится в Страсбурге и подаёт заявку на подтверждение своих полномочий.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение пригласить российскую делегацию к участию в июньской сессии, при этом сохранив за собой возможность оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию, принятую в ночь на вторник, 25 июня, проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших, 62 высказались против, остальные воздержались.

«Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет... пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года», — говорится в документе.

Согласно резолюции, «эти полномочия выносятся на утверждение ассамблеей на следующем после их представления заседании».

Кроме того, в правила работы ассамблеи будет добавлено такое положение: «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и её органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Обсуждение принятого документа заняло около девяти часов — заседание началось в понедельник в 16:00 (17:00 мск). За это время парламентарии рассмотрели около 220 поправок, предложенных украинской, британской и грузинской сторонами, однако принята была только одна.

Кроме того, украинская делегация предпринимала попытки помешать принятию резолюции, в частности предложила отложить или перенести обсуждение поправок. Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отвергла их замечания.

Сообщается, что российская делегация уже прибыла в Страсбург.

«Завтра битва продолжится»

Киев намерен продолжать попытки заблокировать работу российской делегации в ПАСЕ. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Ариев.

«ПАСЕ... в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных», — написал он в Facebook.

Украинская сторона ранее пыталась препятствовать принятию резолюции о возвращении России в ПАСЕ. Накануне рассмотрения документа депутаты из Киева, по их собственному утверждению, внесли 226 правок в текст резолюции.

«Минимальный срок рассмотрения — часов шесть. Это наверняка поломает планы России и их проводников», — написал член украинской делегации Георгий Логвинский в Facebook.

Уже в ходе заседания ПАСЕ украинская делегация сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму.

«Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно», — отметил сербский парламентарий.

Шешель также высказал предположение, что жители полуострова проголосовали за возвращение в состав России, так как «не хотели быть сожжёнными, как их соотечественники в Одессе».

Как сообщает РИА Новости, после этого некоторые парламентарии в зале стали выкрикивать с места фразы на английском языке. В ответ глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвала всех к порядку и обратилась к одному из депутатов.

«Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко», — сказала она.

Позднее представители Украины заявили, что страна может прекратить участие в ПАСЕ, если будет принято решение о восстановлении полномочий российской делегации. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — написал он.

«Защищает права всех делегаций»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий приветствовал принятие резолюции.

«Запрет на введение санкций на их право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее — это, чего добивалась долгих четыре года российская сторона», — сказал Слуцкий.

Он особенно подчеркнул, что документ не только открывает России путь к возвращению в ПАСЕ, но и защищает права всех национальных делегаций.

Российская сторона подаёт заявку на подтверждение своих полномочий, сообщил в ночь на вторник руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, до позднего вечера члены ПАСЕ «были заложниками» делегатов с Украины и из Великобритании, которые внесли более 200 поправок с целью затянуть обсуждение документа.

«Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаём заявку на подтверждение своих полномочий», — написал Толстой в Facebook.

Ранее российская сторона подчёркивала, что рассчитывает на преодоление кризиса в Совете Европы на основе принципов организации, предусматривающей равное участие всех стран.

«Надеюсь, что спровоцированный русофобски настроенным меньшинством кризис в Совете Европы будет окончательно преодолен на основе возвращения к принципам устава этой организации, этот устав требует обеспечения равных прав для делегаций всех входящих в Совет Европы стран», — заявил глава МИД России Сергей Лавров 24 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров

Reuters

«Разлад внутри организации»

Напомним, в апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий. Соответствующее решение организация связала с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

В 2016—2017 годах Москва не участвовала в заседаниях ПАСЕ и не направляла документы для аккредитации на участие в этих мероприятиях. В июне 2017 года Россия приостановила перечисление членских взносов в бюджет ПАСЕ в связи с неучастием в работе организации.

Отметим, что ПАСЕ проголосовала против обсуждения взносов России в Совет Европы в ходе стартующей в июне 2019 года сессии. Большинство (77 из 136) в Ассамблее высказались против.

В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и выплатить взносы в бюджет организации. Документ поддержали 105 делегатов, 30 высказались против, 16 воздержались.

«ПАСЕ призывает правительства государств — членов организации рассмотреть все имеющиеся варианты обеспечения политической актуальности и финансовой устойчивости организации, с тем чтобы избежать подрыва её деятельности», — говорится в документе.

Также отмечалось, что прекращение участия российской делегации в деятельности ассамблеи «привело к разладу внутри организации».

Позднее, в начале июня комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на предстоящей июньской сессии ассамблеи.

«Учитывая решение комитета министров, принятое в Хельсинки 17 мая, и исключительный контекст, который привёл к этой (ситуации. — RT), комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран-участниц, которые не представлены делегациями в ассамблее, — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на сессии в июне», — говорилось в сообщении.

Позднее присутствие российской делегации в ПАСЕ поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Франция не выступает за снятие санкций, но призывает избежать выхода России из Совета Европы.

«Это негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также на российских гражданах, на всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав», — отметил Макрон.