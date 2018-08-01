Москва, дай денег на интеграцию с Европой! • 256 • Аналитика



Задавая сегодня белорусам простой и понятный вопрос, чего же они хотят, как и задавая тот же вопрос ранее украинцам, мы допускаем одну серьёзную принципиальную ошибку: с нашей точки зрения, выбор имеет место быть. Но это с нашей точки зрения. Наша ошибка заключается как раз в том, что мы своё понимание геополитической ситуации автоматически переносим на граждан другого государства, что не совсем корректно.



У них как раз другая пресса, другая идеология и другое понимание ситуации. Так вот, как в Белоруссии, так и на Украине «падение СССР» продолжалось бесконечно. То есть те самые настроения, которые были популярны и в России в конце 80-х/начале 90-х, у них так и не менялись. То есть тот перелом, в сознании, отношении к государству и международным отношениям, который в РФ произошёл в конце 90-х в результате экономического кризиса и нападения НАТО на Югославию… имел место в России, но не на Украине, и не в Белоруссии.





И именно с этого момента (самый конец 90-х) мы начинаем всё хуже и хуже понимать друг друга. То есть именно тогда (на рубеже тысячелетий) мы с белорусами/украинцами свернули на разные дороги. И уже окончательно. Определённую тень на плетень тут наводит русскоязычие трёх республик. Исходя из чего многие в России допускают, что мы обо всём можем договориться. Не факт, совсем не факт.



«Проект Путин» как раз и означал для России практически полный разрыв с предыдущей линией, как во внутренней, так и во внешней политике. Первоначально такого вот полного разрыва не предполагалось, но вполне естественным образом и олигархи, и Запад оказались малодоговороспособны. «Антипутинский консенсус» на Западе означает его желание вернуть Россию в 1999 год. Как-то так. В принципе, в России хватает дураков, которые искренне верят в то, что дружбе с Западом мешает «плохой Путин» и больше ничего. Дело, однако, совсем не в Путине.



Но ни на Украине, ни в Белоруссии ничего подобного не произошло. Не было ни там, ни там подобного переломно-патриотического момента переосмысления политических реалий. Самое загадочное: «великая русская пропаганда» пугает весь Запад, но в двух славянских республиках абсолютно не работала/не работает. Достаточно заметить, что понимание сути «путинского режима» и в Минске, и в Киеве заимствуют… с Запада. «Коррумпированный гэбэшный режим», которым нас столь усиленно пугают западные пропагандисты, вполне себе прижился в политическом дискурсе белорусов/украинцев.



То есть люди могли читать российские газеты/смотреть телевизор, ездить в Россию без визы и массово там работать, но политическое понимание процессов, происходящих в России, они брали/берут у западных пропагандистов. Особо доставляет, когда затёртый пропагандистский штамп многолетней «свежести» тебе сообщают как бы по большому секрету: что «на самом деле»…



То есть «информация по России», разработанная для западного читателя, просто-напросто переводится на русский и заполняет головы белорусов/украинцев. Именно поэтому «дискуссии» с ними достаточно бессмысленны: исходная картинка разная. Для них СССР проиграл навсегда, США/ЕС — некая волшебная мегацивилизация. И спорить тут бесполезно.



Почему это чистой воды «виртуальная реальность» и откровенный результат пропаганды? Да факты, упрямые факты: Прибалтика и в целом Восточная Европа серьёзно обнищала после распада Восточного блока. Туристические маршруты — это одно, реальная жизнь — несколько иное. Украина и Белоруссия (что характерно!) после распада СССР тоже сильно обнищали и обносились. Вступление Румынии и Болгарии в ЕС не сделало их процветающими державами типа Франции. Да и вообще, даже в «благополучных» странах северо-запада Европы после краха СССР началось поэтапное свёртывание социальных программ. Соревноваться стало не с кем, поэтому народ можно и поприжать… потерпит.



Нет, в России дебилов тоже хватает: последний озвученный абзац у определённой части российского общества немедленно вызовет яростное отторжение. Но что касается Восточной Европы в целом и Украины/Белоруссии в частности спорить на эту тему фактически невозможно: люди таковую реальность просто не воспринимают. Это «путинская пропаганда». В принципе, ничего нового. В 90-е годы «демократически настроенным гражданам России» было так же бессмысленно указывать на откровенно страшные реалии окружающего их мира. Оппозиция взяла власть в ядерной державе. Чего ожидать России?



Они «отрекались от совка» и были готовы «ждать и терпеть». То есть вполне очевидный факт, что 80-е для нашей страны — это гораздо, гораздо лучше, чем 90-е, в 90-е официально не признавался. Ладно, официально, но и неофициально многие россияне были готовы «голодать за демократию». Вот вспомнив настроения в российском обществе в конце 90-х (и истеричную веру в светлое рыночно-западное будущее активной части населения), мы гораздо проще сможем понять и Белоруссию и Украину.



Того «поворота», который имел место у нас и который привёл к серьёзным результатам у них не было. Не понимают они нас и понимать не хотят, что мы держимся «за портрет Сталина, ржавые ракеты и бывшего агента КГБ». При этом они искренне считают, что просто-напросто режим Путина, действуя посредством «башен противобаллистической защиты», обрабатывает население России «излучением Соловьёва» и тем самым полностью его зомбирует.



Поэтому вместо нормальной дискуссии обычно тебе сообщают «шокирующие подробности» про дружков Путина, обворовавших всех россиян и разместивших свои неправедные деньжонки на Западе. И что очень скоро их прижмут, и Путин побежит сдаваться… Слушайте, что-то вот долго он «бежит», никак добежать не может. А проблема в том, что белорусы/украинцы живут не в мире реальном, а в выдуманном мире западной пропаганды.



Там и не должно ничего стыковаться. Это же сказка. Санкции Запада не развалили Россию и не заставили изменить политический курс. И даже падение цен на нефть. Падение цен на нефть привело к гигантским политическим проблемам, например, в Казахстане и Азербайджане, но не в России. Но западная-то пропаганда вещает о стране-бензоколонке России… Поэтому имеет место такой вот откровенный бред: Россия выжила в условиях, которые хуже, чем те, которые погубили СССР (финансовая блокада жёстче и падение цен на нефть круче), но Россия — отстой, и завтра развалится. Гибель журналистов в ЦАР: предсказуемая провокация?



Примерно так же «продуктивно» можно было спорить с упёртыми коммунистами в условиях пустых прилавков 80-х годов. Реальность — это одно (и её мы игнорируем), а вот теория! Любой человек хочет жить в целостном, правильном, понятном ему мире, при этом часть «неудобных» фактов в целях комфорта он готов «выкидывать из рассмотрения», и это не «клиника» — это нормальная человеческая психология. Для коммунистов 80-х такими фактами были пустые прилавки.



Для современных белорусов/украинцев — это вполне себе очевидные успехи и достижения России. Упоминания о многочасовых очередях за товарами первой необходимости, в мирное время в ракетно-ядерной супердержаве доводили некоторых индивидов до нервного срыва и делали дискуссию невозможной. Сегодня примерно такую же реакцию в Киеве/Минске вызывает упоминание о технических, экономических и политических успехах России. Потому что свой «геополитический выбор» они сделали задолго до 2014-го года. По сути дела, с их точки зрения никакого выбора и не было. Запад победил безальтернативно, Россия так же безальтернативно проиграла. История кончилась. Game over…



Именно поэтому Янукович не мог ни о чём договориться с Путиным, именно поэтому Лукашенко ни о чём не хочет договариваться с Путиным. С их точки зрения, Россия — лузер и пустое место и геополитики для неё не существует. Мы на всё пытаемся смотреть со своей колокольни, а иногда это ошибочно. С минской/киевской колоколен вид открывается совсем иной.



Лучше всего это озвучил Лукашенко: в мире есть три силы — США, ЕС и КНР. Всё. По причинам географическим Беларусь/Украина, по мнению их элит, должны ориентироваться на ЕС. Делая при этом комплименты КНР и глубоко кланяясь великим Соединённым Штатам. Это не маразм и не изыск — для них уже давно Москва как политический центр отсутствует. Кого в Центризбиркоме держат за тупых



Именно в таком мире попытались делать «революцию гнидности» украинские элиты — в мире двуединого Запада (США&ЕС) и «великого экономического Китая». И нарвались на «внезапных русских реваншистов». За что они нас ненавидят ещё больше. Экономический крах Украины, разгром её «сбруйных сил» под Дебальцево, возврат Крыма, де-факто уже признаваемый Европой, российское нападение на ИГИЛ (запрещено в РФ)… Мистер Волкер (ранее тётушка Нуланд) на равных обсуждающая будущее Украины с Сурковым (но без Порошенко!). Феерический триумф русских хакеров, наконец!



Ничто из вышеперечисленного не произвело никакого впечатления ни на белорусскую, ни на украинскую элиты. Более адекватного поведения в отношении Москвы не появилось… И даже старый верный враг, король КСА, прискакал в Москву договариваться с Путиным (почувствовал товарищ, что власть опять меняется!). Но А.Г. Лукашенко искренне рассчитывает выстроить с Россией исключительно равноправные отношения! Кстати, КНР настойчиво предлагает РФ более тесное военное союзничество, а вот белорусы полностью убеждены в том, что «Россия этого недостойна» (тесного военного альянса с ними) — только нейтралитет спасёт РБ! То есть для «маленького Китая» Россия очень ценный союзник, но не для Белоруссии, увы. Белорусам мы с этой точки зрения неинтересны.



Степень политического неадеквата и в РБ, и на Украине дошла до такого уровня, когда нормальные отношения с Москвой полностью невозможны. Господа, Крым, Донбасс и Сирия — это потому, что Россия — великая держава (в отличие от вас). Сегодня это вынуждены признавать и в Анкаре, и в Эр-Рияде, и в Берлине (скрипя зубами). Как там говорили древние? Сильные сделали так, как должны были сделать, а слабые пострадали так, как они и должны были пострадать… (Привет, Киев!). Но люди «хочут» справедливости и равноправных отношений… Северный широтный ход: всего одна ложка дёгтя



Беда в чём? При работе (попытке работы) с Киевом/Минском очень быстро обнаруживалось, что у их элит и их политиков в голове вместо чёткой геополитической картинки окружающего их мира (что было бы нормально!) существует некая сборная солянка из мелкопоместного национализма, позднесоветских иллюзий, прозападных настроений и прочей мути. И если на Украине политическое развитие шло очень медленно (олигархи разворовывали страну куда быстрее), то в Белоруссии оно фактически остановилось.



В результате сегодня непонимание между нами достигает просто фантастических размеров. Причина же заключается в том, что у нас разные «базовые представления о вселенной вокруг нас». Поэтому миллиардные сделки на российском рынке и миллиардные прибыли, на нём же извлекаемые, никакого влияния на украинское бизнес-сообщество в плане политики практически не оказывали. И про миллионы украинских гастарбайтеров в России (и многие миллионы членов их семей) можно сказать то же самое: по настоящему важным политическим фактором они так и не стали.



Ещё более потрясающим выглядит несоответствие экономических/политических реалий и «виртуальной картины мира» в Белоруссии. Тут наблюдается просто-напросто геополитическая фантастика: не только белорусская экономика полностью завязана на Россию, но и своей армии де факто Белоруссия не имеет, однако на полном серьёзе обсуждается «сближение с Западом». Это уже после киевского «майдана».



Но фантастикой это выглядит только и исключительно в России, для белорусов же Запад может быть плохим или хорошим, но альтернативы ему просто-напросто нет. Именно поэтому вполне обоснованные предостережения тем же белорусам о том, чем может закончиться это «сближение» в самой непосредственной перспективе, вызывает у последних полную истерику — их «давят».



Кстати, те самые (вполне очевидные) достижения России в самых разных областях фактически никакого интереса ни в Белоруссии, ни на Украине не вызвали. Всё это или игнорируется, или высмеивается. Самым загадочным образом наши соседи и «братья» оказались способны оценить реальные возможности России в гораздо меньшей степени, чем жители чужих и относительно далёких Турции, Ирана и Ближнего Востока в целом. Лондон - западня, из которой бегут россияне



То есть как раз абсолютно неразрешимые политические проблемы с Украиной и Белоруссией (как в принципе и с Грузией или Эстонией) заключаются как раз в этом: для них Россия сегодня «просто страна». И вот, исходя из таких предпосылок, построить нормальные отношения с ними — невозможно. В ответ на попытки терактов в Крыму Россия, в принципе, имела полное международное право нанести серию ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Как и в ответ на атаку миротворцев в Ю. Осетии — нанести ядерный удар по Тбилиси.



Но политическими элитами этих стран такая ситуация не рассматривается принципиально. Как и тот факт, что в случае войны российские танки могут очень быстро выйти к Таллину и никто за Эстонию воевать не будет, категорически игнорируется эстонским руководством. Кстати, и то, что гипотетический локальный конфликт Россия-НАТО превратит в руины Ригу и Вильнюс, тоже никем в этих странах всерьёз не рассматривается.



Россия просто-напросто воспринимается как «большая проблема», но не как великая держава. Нет, если бы США и Гватемала строили «подлинно равноправные отношения», как и ЕС с Украиной, то проблемы бы не было, но, как мы все понимаем, есть в мировых делах некая «табель о рангах», а генерал никогда не будет на равных обсуждать дела с коллежским асессором.



Чтобы «замылить» масштаб России в современном мире, используется определённое «передёргивание» (ранее практически тот же приём применялся против СССР). Запомним: ни одна страна (как правило) не может одновременно конкурировать со всем миром. Так вот жизненный уровень в РФ сравнивается со Швейцарией, объём экономики с Китаем, ВМФ с Америкой, автомобилестроение/дороги с Германией, финансово-банковская деятельность с Британией, сельское хозяйство с Голландией, культурное наследие с Италией, сыроделие с Францией… и так далее. То есть Россия сравнивается… со всем миром. Как-то это странно. (Хотя, безусловно, это не может не льстить). Высшее образование. И корм не в коня?!



Не раз и не два предлагалось сравнивать Россию с чем-то адекватным с суммой Германия — Франция (по населению практически идентично). Ну, и условно-общая европейская культура. Так вот, с политической точки зрения — мы просто несопоставимы. На Украине и в Сирии всё закончилось тем, что европейцев «выставили за дверь», а ситуацию обсуждают русские и американцы. Или не так? Какова роль Японии в сирийском урегулировании? А ведь до сих пор для многих на «постсовке», Россия — это что-то из мира третьего, а Япония — «гостья из будущего». Индустриальная «мегасупердержава».



Так вот решается будущее Ближнего Востока, и голос России там звучит, а голос Японии — нет. Японцев просто никто и не пытается спрашивать чего они хотят, не говоря уже о супертехнологичных южных корейцах. То есть Япония и Южная Корея по сумме населения даже больше России, а вот их роль в делах международных незаметна абсолютна. А почему так? По ядерным, космическим, военно-авиационным технологиям Россия превосходит как связку Германия — Франция, так и Япония — Корея (примерный паритет населения).



Соотношение вооружённых сил просто смешно сравнивать. Как и значимость в делах международных. Но вот понимание этого простого факта приходит очень медленно и очень с трудом во многих столицах. То есть если (как делают недобросовестные пропагандисты) сравнивать Россию сразу с ЕС+США+КНР+Япония, то картина одна, при более адекватном сравнении картина резко меняется.



Почему «паритет населения»? Ну, так работают, платят налоги, служат в армии прежде всего люди. Они и составляют страну. То есть для своих соседей Россия удивительным образом представляет «невидимую великую державу». Она есть, но её как бы нет. Её возможности/достижения с одной стороны используются, с другой — высмеиваются и принижаются. Покупайте американское! Как Вашингтон влияет на качество техники НАТО



Единственная причина, по которой в РБ сегодня ещё существует весьма экзотический режим с не менее необычным лидером, — наличие России рядом. Как понимают все русские, без России режим в РБ поменяли бы за полгода: полномасштабные санкции, блокада, засылка провокаторов, постоянные обвинения во всём, что угодно, международная изоляция, арест всех счетов, поддержка оппозиционеров и сепаратистов… Да и зачем так сложно — ради очередного кредита МВФ батька вполне позволил тому «порулить страной».



Беда в том, что в Белоруссии это не понимает (и не желает понимать) никто. Многомиллиардная помощь и военно-политическое прикрытие? Так это нормально и бесплатно. Это почти у всех есть… А у кого ещё, если не секрет?



После игнорирования позиции Кремля украинская экономика рухнула, а страна стала распадаться, но там даже политики не готовы разговаривать исходя из реального положения дел и соотношения сил. Россия «должна» вернуть Крым, Донбасс, заплатить «репарацию за агрессию»… ну и так далее. Те наивные люди в России, кто выступает за «улучшение отношений» с Украиной, как-то не в курсе позиции самих украинцев. Реалистичный подход, состоящий в признании нового статуса Крыма, выполнении Минска-2, демобилизации и денацификации (ещё в 2015-м это могло спасти Украину), никем даже не предлагается.



Дело не в том, что они «поголовно идиоты», дело в том, что они Россию как «центр силы» не рассматривали и не рассматривают. Та же проблема в ещё большей степени присутствует у белорусов: они на полном серьёзе хотели бы получить от России «в подарок» штук 30 современных истребителей (и не только!). При этом вполне официально там признано 3 (и только три) центра силы на планете: ЕС, США и КНР. Всё.



Россия до них «к сожалению, не дотягивает». Самое смешное, что ни ЕС, ни КНР, ни даже США никому современных истребителей не дарят. Они их продают. За деньги. То есть вот эта самая многомиллиардная «помощь» и перевооружение белорусской армии «за малую цену» — это как бы просто так, «мимо большой политики». Так, мелочь, дружеская услуга.



То есть проблема в работе ранее с Украиной (ещё ранее с Прибалтикой), а теперь с Белоруссией как раз в том, что они категорически не желали и не желают строить адекватные отношения с Россией. А конкретные дипломаты и «мелкие разногласия» — дело десятое. Ну а отвечая на простой и понятный вопрос, с которого статья начиналась, можно констатировать, что и те, и другие хотели бы евроинтеграции за российские деньги.



Задавая сегодня белорусам простой и понятный вопрос, чего же они хотят, как и задавая тот же вопрос ранее украинцам, мы допускаем одну серьёзную принципиальную ошибку: с нашей точки зрения, выбор имеет место быть. Но это с нашей точки зрения. Наша ошибка заключается как раз в том, что мы своё понимание геополитической ситуации автоматически переносим на граждан другого государства, что не совсем корректно.У них как раз другая пресса, другая идеология и другое понимание ситуации. Так вот, как в Белоруссии, так и на Украине «падение СССР» продолжалось бесконечно. То есть те самые настроения, которые были популярны и в России в конце 80-х/начале 90-х, у них так и не менялись. То есть тот перелом, в сознании, отношении к государству и международным отношениям, который в РФ произошёл в конце 90-х в результате экономического кризиса и нападения НАТО на Югославию… имел место в России, но не на Украине, и не в Белоруссии.И именно с этого момента (самый конец 90-х) мы начинаем всё хуже и хуже понимать друг друга. То есть именно тогда (на рубеже тысячелетий) мы с белорусами/украинцами свернули на разные дороги. И уже окончательно. Определённую тень на плетень тут наводит русскоязычие трёх республик. Исходя из чего многие в России допускают, что мы обо всём можем договориться. Не факт, совсем не факт.«Проект Путин» как раз и означал для России практически полный разрыв с предыдущей линией, как во внутренней, так и во внешней политике. Первоначально такого вот полного разрыва не предполагалось, но вполне естественным образом и олигархи, и Запад оказались малодоговороспособны. «Антипутинский консенсус» на Западе означает его желание вернуть Россию в 1999 год. Как-то так. В принципе, в России хватает дураков, которые искренне верят в то, что дружбе с Западом мешает «плохой Путин» и больше ничего. Дело, однако, совсем не в Путине.Но ни на Украине, ни в Белоруссииподобного не произошло. Не было ни там, ни там подобного переломно-патриотического момента переосмысления политических реалий. Самое загадочное: «великая русская пропаганда» пугает весь Запад, но в двух славянских республиках абсолютно не работала/не работает. Достаточно заметить, что понимание сути «путинского режима» и в Минске, и в Киеве заимствуют… с Запада. «Коррумпированный гэбэшный режим», которым нас столь усиленно пугают западные пропагандисты, вполне себе прижился в политическом дискурсе белорусов/украинцев.То есть люди могли читать российские газеты/смотреть телевизор, ездить в Россию без визы и массово там работать, но политическое понимание процессов, происходящих в России, они брали/берут у западных пропагандистов. Особо доставляет, когда затёртый пропагандистский штамп многолетней «свежести» тебе сообщают как бы по большому секрету: что «на самом деле»…То есть «информация по России», разработанная для западного читателя, просто-напросто переводится на русский и заполняет головы белорусов/украинцев. Именно поэтому «дискуссии» с ними достаточно бессмысленны: исходная картинка разная. Для них СССР проиграл навсегда, США/ЕС — некая волшебная мегацивилизация. И спорить тут бесполезно.Почему это чистой воды «виртуальная реальность» и откровенный результат пропаганды? Да факты, упрямые факты: Прибалтика и в целом Восточная Европа серьёзно обнищала после распада Восточного блока. Туристические маршруты — это одно, реальная жизнь — несколько иное. Украина и Белоруссия (что характерно!) после распада СССР тоже сильно обнищали и обносились. Вступление Румынии и Болгарии в ЕС не сделало их процветающими державами типа Франции. Да и вообще, даже в «благополучных» странах северо-запада Европы после краха СССР началось поэтапное свёртывание социальных программ. Соревноваться стало не с кем, поэтому народ можно и поприжать… потерпит.Нет, в России дебилов тоже хватает: последний озвученный абзац у определённой части российского общества немедленно вызовет яростное отторжение. Но что касается Восточной Европы в целом и Украины/Белоруссии в частности спорить на эту тему фактически невозможно: люди таковую реальность просто не воспринимают. Это «путинская пропаганда». В принципе, ничего нового. В 90-е годы «демократически настроенным гражданам России» было так же бессмысленно указывать на откровенно страшныеокружающего их мира.Они «отрекались от совка» и были готовы «ждать и терпеть». То есть, что 80-е для нашей страны — это гораздо, гораздо лучше, чем 90-е, в 90-е официально не признавался. Ладно, официально, но и неофициально многие россияне были готовы «голодать за демократию». Вот вспомнив настроения в российском обществе в конце 90-х (и истеричную веру в светлое рыночно-западное будущее активной части населения), мы гораздо проще сможем понять и Белоруссию и Украину.Того «поворота», который имел место у нас и который привёл к серьёзным результатам у них. Не понимают они нас и понимать не хотят, что мы держимся «за портрет Сталина, ржавые ракеты и бывшего агента КГБ». При этом они искренне считают, что просто-напросто режим Путина, действуя посредством «башен противобаллистической защиты», обрабатывает население России «излучением Соловьёва» и тем самым полностью его зомбирует.Поэтому вместо нормальной дискуссии обычно тебе сообщают «шокирующие подробности» про дружков Путина, обворовавших всех россиян и разместивших свои неправедные деньжонки на Западе. И что очень скоро их прижмут, и Путин побежит сдаваться… Слушайте, что-то вот долго он «бежит», никак добежать не может. А проблема в том, что белорусы/украинцы живут не в мире реальном, а в выдуманном мире западной пропаганды.Там и не должно ничего стыковаться. Это же сказка. Санкции Запада не развалили Россию и не заставили изменить политический курс. И даже падение цен на нефть. Падение цен на нефть привело к гигантским политическим проблемам, например, в Казахстане и Азербайджане, но не в России. Но западная-то пропаганда вещает о стране-бензоколонке России… Поэтому имеет место такой вот откровенный бред: Россия выжила в условиях, которые хуже, чем те, которые погубили СССР (финансовая блокада жёстче и падение цен на нефть круче), но Россия — отстой, и завтра развалится.Примерно так же «продуктивно» можно было спорить с упёртыми коммунистами в условиях пустых прилавков 80-х годов. Реальность — это одно (и её мы игнорируем), а вот теория! Любой человек хочет жить в целостном, правильном, понятном ему мире, при этом часть «неудобных» фактов в целях комфорта он готов «выкидывать из рассмотрения», и это не «клиника» — это нормальная человеческая психология. Для коммунистов 80-х такими фактами были пустые прилавки.Для современных белорусов/украинцев — это вполне себе очевидные успехи и достижения России. Упоминания о многочасовых очередях за товарами первой необходимости, в мирное время в ракетно-ядерной супердержаве доводили некоторых индивидов до нервного срыва и делали дискуссию невозможной. Сегодня примерно такую же реакцию в Киеве/Минске вызывает упоминание о технических, экономических и политических успехах России. Потому что свой «геополитический выбор» они сделалидо 2014-го года. По сути дела, с их точки зрения никакого выбора и не было. Запад победил безальтернативно, Россия так же безальтернативно проиграла. История кончилась. Game over…Именно поэтому Янукович не мог ни о чём договориться с Путиным, именно поэтому Лукашенко ни о чём не хочет договариваться с Путиным. С их точки зрения, Россия — лузер и пустое место и геополитики для неё не существует. Мы на всё пытаемся смотреть со своей колокольни, а иногда это ошибочно. С минской/киевской колоколен вид открывается совсем иной.Лучше всего это озвучил Лукашенко: в мире есть три силы — США, ЕС и КНР. Всё. По причинам географическим Беларусь/Украина, по мнению их элит, должны ориентироваться на ЕС. Делая при этом комплименты КНР и глубоко кланяясь великим Соединённым Штатам. Это не маразм и не изыск — для них уже давно Москва как политический центр отсутствует.Именно в таком мире попытались делать «революцию гнидности» украинские элиты — в мире двуединого Запада (США&ЕС) и «великого экономического Китая». И нарвались на «внезапных русских реваншистов». За что они нас ненавидят ещё больше. Экономический крах Украины, разгром её «сбруйных сил» под Дебальцево, возврат Крыма, де-факто уже признаваемый Европой, российское нападение на ИГИЛ (запрещено в РФ)… Мистер Волкер (ранее тётушка Нуланд) на равных обсуждающая будущее Украины с Сурковым (но без Порошенко!). Феерический триумф русских хакеров, наконец!Ничто из вышеперечисленного не произвело никакого впечатления ни на белорусскую, ни на украинскую элиты. Более адекватного поведения в отношении Москвы не появилось… И даже старый верный враг, король КСА, прискакал в Москву договариваться с Путиным (почувствовал товарищ, что власть опять меняется!). Но А.Г. Лукашенко искренне рассчитывает выстроить с Россией исключительноотношения! Кстати, КНР настойчиво предлагает РФ более тесное военное союзничество, а вот белорусы полностью убеждены в том, что «Россия этого недостойна» (тесного военного альянса с ними) — только нейтралитет спасёт РБ! То есть для «маленького Китая» Россия очень ценный союзник, но не для Белоруссии, увы. Белорусам мы с этой точки зрения неинтересны.Степень политического неадеквата и в РБ, и на Украине дошла до такого уровня, когда нормальные отношения с Москвой полностью невозможны. Господа, Крым, Донбасс и Сирия — это потому, что Россия — великая держава (в отличие от вас). Сегодня это вынуждены признавать и в Анкаре, и в Эр-Рияде, и в Берлине (скрипя зубами). Как там говорили древние? Сильные сделали так, как должны были сделать, а слабые пострадали так, как они и должны были пострадать… (Привет, Киев!). Но люди «хочут» справедливости и равноправных отношений…Беда в чём? При работе (попытке работы) с Киевом/Минском очень быстро обнаруживалось, что у их элит и их политиков в голове вместо чёткой геополитической картинки окружающего их мира (что было бы нормально!) существует некая сборная солянка из мелкопоместного национализма, позднесоветских иллюзий, прозападных настроений и прочей мути. И если на Украине политическое развитие шло очень медленно (олигархи разворовывали страну куда быстрее), то в Белоруссии оно фактически остановилось.В результате сегодня непонимание между нами достигает просто фантастических размеров. Причина же заключается в том, что у нас разные «базовые представления о вселенной вокруг нас». Поэтому миллиардные сделки на российском рынке и миллиардные прибыли, на нём же извлекаемые, никакого влияния на украинское бизнес-сообщество в плане политики практически не оказывали. И про миллионы украинских гастарбайтеров в России (и многие миллионы членов их семей) можно сказать то же самое: по настоящему важным политическим фактором они так и не стали.Ещё более потрясающим выглядит несоответствие экономических/политических реалий и «виртуальной картины мира» в Белоруссии. Тут наблюдается просто-напросто геополитическая фантастика: не только белорусская экономика полностью завязана на Россию, но и своей армии де факто Белоруссия не имеет, однако на полном серьёзе обсуждается «сближение с Западом». Это ужекиевского «майдана».Но фантастикой это выглядит только и исключительно в России, для белорусов же Запад может быть плохим или хорошим, но альтернативы ему просто-напросто нет. Именно поэтому вполне обоснованные предостережения тем же белорусам о том, чем может закончиться это «сближение» в самой непосредственной перспективе, вызывает у последних полную истерику — их «давят».Кстати, те самые (вполне очевидные) достижения России в самых разных областях фактически никакого интереса ни в Белоруссии, ни на Украине не вызвали. Всё это или игнорируется, или высмеивается. Самым загадочным образом наши соседи и «братья» оказались способны оценить реальные возможности России в гораздо меньшей степени, чем жители чужих и относительно далёких Турции, Ирана и Ближнего Востока в целом.То есть как раз абсолютно неразрешимые политические проблемы с Украиной и Белоруссией (как в принципе и с Грузией или Эстонией) заключаются как раз в этом: для них Россия сегодня «просто страна». И вот, исходя из таких предпосылок, построитьотношения с ними — невозможно. В ответ на попытки терактов в Крыму Россия, в принципе, имела полное международное право нанести серию ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Как и в ответ на атаку миротворцев в Ю. Осетии — нанести ядерный удар по Тбилиси.Но политическими элитами этих стран такая ситуация не рассматривается принципиально. Как и тот факт, что в случае войны российские танки могут очень быстро выйти к Таллину и никто за Эстонию воевать не будет, категорически игнорируется эстонским руководством. Кстати, и то, что гипотетический локальный конфликт Россия-НАТО превратит в руины Ригу и Вильнюс, тоже никем в этих странах всерьёз не рассматривается.Россия просто-напросто воспринимается как «большая проблема», но не как великая держава. Нет, если бы США и Гватемала строили «подлинно равноправные отношения», как и ЕС с Украиной, то проблемы бы не было, но, как мы все понимаем, есть в мировых делах некая «табель о рангах», а генерал никогда не будет на равных обсуждать дела с коллежским асессором.Чтобы «замылить» масштаб России в современном мире, используется определённое «передёргивание» (ранее практически тот же приём применялся против СССР). Запомним: ни одна страна (как правило) не может одновременно конкурировать со всем миром. Так вот жизненный уровень в РФ сравнивается со Швейцарией, объём экономики с Китаем, ВМФ с Америкой, автомобилестроение/дороги с Германией, финансово-банковская деятельность с Британией, сельское хозяйство с Голландией, культурное наследие с Италией, сыроделие с Францией… и так далее. То есть Россия сравнивается… со всем миром. Как-то это странно. (Хотя, безусловно, это не может не льстить).Не раз и не два предлагалось сравнивать Россию с чем-то адекватным с суммой Германия — Франция (по населению практически идентично). Ну, и условно-общая европейская культура. Так вот, с политической точки зрения — мы просто несопоставимы. На Украине и в Сирии всё закончилось тем, что европейцев «выставили за дверь», а ситуацию обсуждают русские и американцы. Или не так? Какова роль Японии в сирийском урегулировании? А ведь до сих пор для многих на «постсовке», Россия — это что-то из мира третьего, а Япония — «гостья из будущего». Индустриальная «мегасупердержава».Так вот решается будущее Ближнего Востока, и голос России там звучит, а голос Японии — нет. Японцев просто никто и не пытается спрашивать чего они хотят, не говоря уже о супертехнологичных южных корейцах. То есть Япония и Южная Корея по сумме населения даже больше России, а вот их роль в делах международных незаметна абсолютна. А почему так? По ядерным, космическим, военно-авиационным технологиям Россия превосходит как связку Германия — Франция, так и Япония — Корея (примерный паритет населения).Соотношение вооружённых сил просто смешно сравнивать. Как и значимость в делах международных. Но вот понимание этого простого факта приходит очень медленно и очень с трудом во многих столицах. То есть если (как делают недобросовестные пропагандисты) сравнивать Россию сразу с ЕС+США+КНР+Япония, то картина одна, при более адекватном сравнении картина резко меняется.Почему «паритет населения»? Ну, так работают, платят налоги, служат в армии прежде всего люди. Они и составляют страну. То есть для своих соседей Россия удивительным образом представляет «невидимую великую державу». Она есть, но её как бы нет. Её возможности/достижения с одной стороны используются, с другой — высмеиваются и принижаются.Единственная причина, по которой в РБ сегодня ещё существует весьма экзотический режим с не менее необычным лидером, — наличие России рядом. Как понимают все русские, без России режим в РБ поменяли бы за полгода: полномасштабные санкции, блокада, засылка провокаторов, постоянные обвинения во всём, что угодно, международная изоляция, арест всех счетов, поддержка оппозиционеров и сепаратистов… Да и зачем так сложно — ради очередного кредита МВФ батька вполне позволил тому «порулить страной».Беда в том, что в Белоруссии это не понимает (и не желает понимать) никто. Многомиллиардная помощь и военно-политическое прикрытие? Так это нормально и бесплатно. Это почти у всех есть… А у кого ещё, если не секрет?После игнорирования позиции Кремля украинская экономика рухнула, а страна стала распадаться, но там даже политики не готовы разговаривать исходя из реального положения дел и соотношения сил. Россия «должна» вернуть Крым, Донбасс, заплатить «репарацию за агрессию»… ну и так далее. Те наивные люди в России, кто выступает за «улучшение отношений» с Украиной, как-то не в курсе позиции самих украинцев. Реалистичный подход, состоящий в признании нового статуса Крыма, выполнении Минска-2, демобилизации и денацификации (ещё в 2015-м это могло спасти Украину), никем даже не предлагается.Дело не в том, что они «поголовно идиоты», дело в том, что они Россию как «центр силы» не рассматривали и не рассматривают. Та же проблема в ещё большей степени присутствует у белорусов: они на полном серьёзе хотели бы получить от России «в подарок» штук 30 современных истребителей (и не только!). При этом вполне официально там признано 3 (и только три) центра силы на планете: ЕС, США и КНР. Всё.Россия до них «к сожалению, не дотягивает». Самое смешное, что ни ЕС, ни КНР, ни даже США никому современных истребителей не дарят. Они их. За деньги. То есть вот эта самая многомиллиардная «помощь» и перевооружение белорусской армии «за малую цену» — это как бы просто так, «мимо большой политики». Так, мелочь, дружеская услуга.То есть проблема в работе ранее с Украиной (ещё ранее с Прибалтикой), а теперь с Белоруссией как раз в том, что они категорически не желали и не желают строитьотношения с Россией. А конкретные дипломаты и «мелкие разногласия» — дело десятое. Ну а отвечая на простой и понятный вопрос, с которого статья начиналась, можно констатировать, что и те, и другие хотели бы евроинтеграции за российские деньги. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 256 Источник Похожие новости Оппозиция взяла власть в ядерной державе. 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