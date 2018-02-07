Москва: "Чичваркин и другие, домой..."; Лондон: "А кошельки их я попрошу остаться" • 535 • Аналитика



Пока на Западе пытались подсчитать убытки российских олигархических кругов, к власти на Уолл-стрит пришёл Джером Пауэлл (новый глава Федеральной резервной системы США), и рынок г-на Пауэлла встретил отнюдь не приветливо. За первые сутки работы нового главы ФРС холодный душ американской экономике устроили все ведущие индексы, начиная с индекса промышленности Dow Jones. Так, DJ рухнул в течение 24 часов более чем на 1 тысячу пунктов (свыше 4,6%), чего не было никогда в новейшей американской истории. Вслед за ним начало потряхивать и другие американские пирамиды, обнажая нарисовавшуюся проблему оттока инвестиций. Волна экономических потрясений прокатилась по биржам Японии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, далее переместилась в сторону Европы. Российские ММВБ и РТС тоже потеряли, правда не только крупно как американский Dow Jones или японский Nikkei, но падение всё же ощутимо – в районе 2-2,7%. В итоге было объявлено, что в течение суток после назначения на пост главы ФРС Джером Пауэлла богатейшие бизнесмены планеты суммарно потеряли более 120 млрд долларов.



Правда, те же статистически отчёты не говорят нам о том, что богатейшие бизнесмены в одних только США за последние полтора года увеличили свои капиталы в совокупности более чем на полтриллиона долларов. А потому потери, если дальнейшего обвала котировок не будет, вполне для денежных мешков перевариваемые. Рынок, построенный на постоянных спекуляциях, и не такие кренделя выкидывал, правда при этом имея пароли и коды для «сохранения» на определённом уровне. Вот когда инвесторы реально побегут (только кто ж им даст) из американского «экономического рая», тогда с кодами и паролями могут возникнуть определённые проблемы – решаемые ли?





На этом фоне в Москве продолжают ожидать возвращения блудных попугаев бизнесменов. Тех самых, с которыми в Лондоне перекинулся парой слов российский обмудсмен по правам представителей бизнеса, он же кандидат в президенты РФ, Борис Титов. И тех самых, к которым у российского правосудия есть определённого рода вопросы. Поговаривают, что некоторые заинтересовались предложением вернуться к родным берегам и даже вновь влиться в российскую экономику. Мол, нам бы только гарантии о неприкосновенности как личной, так и «наших честным и непосильным трудом нажитых» капиталов. В общем, договорились, что будут обсуждать, кто вернётся, на каких условиях, и сколько «лямов» с собой в Россию прихватит.



Хотя как только в СМИ объявили о такого рода будущем обсуждении, так сразу и возник вопрос: о каком возвращении капиталов из той же Британии в Россию вообще идёт речь? Никакого возвращения капиталов из Лондона не будет по той простой причине, что британская корона очень трепетно относится к борьбе с коррупцией в других странах, но с лёгкостью прикрывает глаза, если коррупционные средства стекаются в британскую экономику.



Глава министерства безопасности Соединённого королевства Бен Уоллес рассказал в интервью средствам массовой информации о том, что Лондон объявляет «беспощадную борьбу с отмыванием грязных доходов». Вот как совпало-то... Причём методы борьбы обращают на себя особое внимание. Заключаются они в следующем: пусть ты хоть махровый коррупционер и отмыватель денежных средств из какой-либо другой страны (например, из России) – можешь ввозить свои средства в Британию в любых количествах – хоть вагонами. На эти средства в Соединённом королевстве можешь покупать самые дорогие дома в самых дорогих кварталах, футбольные клубы, открывать бизнес – в общем делать всё, что захочешь в рамках британского законодательства. Но только не испытывай британское терпение заявлениями о желании вернуть свои капиталы «домой» - то есть вывести их из Британии. Вот тут-то и вступает в силу британская беспощадная карающая секира: счета беглого бизнесмена, возжелавшего покинуть Туманный Альбион вместе со своим финансовым добром, мигом арестовываются, недвижимость тоже – ибо британская фемида вдруг вспоминает, что этот человек коррупционер, фигляр и вообще финансовый пройдоха. А потому его отмытые средства отмываются уже по полной программе – с переходом этих активов в британскую казну. Британское государство и выступает главным отмывателем таких средств. Американская империя отступает. Итоги первого года правления Трампа



Нужно учитывать, что активы британские власти имеют право (по собственному же закону) проверить на «чистоту», если состояние человека выше 50 тыс. фунтов. Меньше – Короне не интересно. Больше – очень даже. А если учесть, что у российских блудных попугаев бизнесменов точно больше, то впору привести заявление упомянутого мистера Уоллеса, сделанное им со сдвинутыми бровями для прессы:

Когда мы доберёмся до ваших (грязных) активов, мы устроим вам тяжёлую жизнь.



Ну, практически финансовая «Кузькина мать» от Лондона для всех тех, кто заикнулся о готовности вернуть в Россию свои активы. Лондон шутить на такие темы не любит.







Это к тому, что если в РФ кто-то всерьёз ожидает возвращения, например, г-на Чичваркина с его кошельком, то не нужно быть наивными. Чичваркин – да, пожалуйста, а кошелёк – ну уж нет, - отвечают в ЛондОне... Сразу же после публикации в США так называемого «кремлёвского списка» была опубликована и статистика по уровню активов представителей крупного российского бизнеса, в списке оказавшихся. Статистика свидетельствовала о том, что российские элитарии, деньги которых не всегда в российских мешках, потеряли около 1,5 млрд долларов совокупно. В ряде западных СМИ это назвали даже громкими словами «первый удар по России новыми американскими санкциями». А мы здесь, в России, дружно посмеялись заявлениях о «потерях России», так как считать российскими активами то, что работает на экономику кого угодно, но только не собственно Российской Федерации, мягко говоря, странно. Хотя смех тут впору назвать преждевременным, ибо денежные мешки если и потеряли часть своих капиталов за рубежом, то возмещать-то бросятся отнюдь не за рубеж, а – к гражданам России. Ибо с граждан России поиметь куда проще, чем с какой-либо конторки, в которую российский бизнесмен вложился где-нибудь за пределами РФ. Конторка объявила о падении уровня капитализации – и ищи-свищи вложенные средства. И ведь объявила, действительно...Пока на Западе пытались подсчитать убытки российских олигархических кругов, к власти на Уолл-стрит пришёл Джером Пауэлл (новый глава Федеральной резервной системы США), и рынок г-на Пауэлла встретил отнюдь не приветливо. За первые сутки работы нового главы ФРС холодный душ американской экономике устроили все ведущие индексы, начиная с индекса промышленности Dow Jones. Так, DJ рухнул в течение 24 часов более чем на 1 тысячу пунктов (свыше 4,6%), чего не было никогда в новейшей американской истории. Вслед за ним начало потряхивать и другие американские пирамиды, обнажая нарисовавшуюся проблему оттока инвестиций. Волна экономических потрясений прокатилась по биржам Японии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, далее переместилась в сторону Европы. Российские ММВБ и РТС тоже потеряли, правда не только крупно как американский Dow Jones или японский Nikkei, но падение всё же ощутимо – в районе 2-2,7%. В итоге было объявлено, что в течение суток после назначения на пост главы ФРС Джером Пауэлла богатейшие бизнесмены планеты суммарно потеряли более 120 млрд долларов.Правда, те же статистически отчёты не говорят нам о том, что богатейшие бизнесмены в одних только США за последние полтора года увеличили свои капиталы в совокупности более чем на полтриллиона долларов. А потому потери, если дальнейшего обвала котировок не будет, вполне для денежных мешков перевариваемые. Рынок, построенный на постоянных спекуляциях, и не такие кренделя выкидывал, правда при этом имея пароли и коды для «сохранения» на определённом уровне. Вот когда инвесторы реально побегут (только кто ж им даст) из американского «экономического рая», тогда с кодами и паролями могут возникнуть определённые проблемы – решаемые ли?На этом фоне в Москве продолжают ожидать возвращения блудныхбизнесменов. Тех самых, с которыми в Лондоне перекинулся парой слов российский обмудсмен по правам представителей бизнеса, он же кандидат в президенты РФ, Борис Титов. И тех самых, к которым у российского правосудия есть определённого рода вопросы. Поговаривают, что некоторые заинтересовались предложением вернуться к родным берегам и даже вновь влиться в российскую экономику. Мол, нам бы только гарантии о неприкосновенности как личной, так и «наших честным и непосильным трудом нажитых» капиталов. В общем, договорились, что будут обсуждать, кто вернётся, на каких условиях, и сколько «лямов» с собой в Россию прихватит.Хотя как только в СМИ объявили о такого рода будущем обсуждении, так сразу и возник вопрос: о каком возвращении капиталов из той же Британии в Россию вообще идёт речь? Никакого возвращения капиталов из Лондона не будет по той простой причине, что британская корона очень трепетно относится к борьбе с коррупцией в других странах, но с лёгкостью прикрывает глаза, если коррупционные средства стекаются в британскую экономику.Глава министерства безопасности Соединённого королевства Бен Уоллес рассказал в интервью средствам массовой информации о том, что Лондон объявляет «беспощадную борьбу с отмыванием грязных доходов». Вот как совпало-то... Причём методы борьбы обращают на себя особое внимание. Заключаются они в следующем: пусть ты хоть махровый коррупционер и отмыватель денежных средств из какой-либо другой страны (например, из России) – можешь ввозить свои средства в Британию в любых количествах – хоть вагонами. На эти средства в Соединённом королевстве можешь покупать самые дорогие дома в самых дорогих кварталах, футбольные клубы, открывать бизнес – в общем делать всё, что захочешь в рамках британского законодательства. Но только не испытывай британское терпение заявлениями о желании вернуть свои капиталы «домой» - то есть вывести их из Британии. Вот тут-то и вступает в силу британская беспощадная карающая секира: счета беглого бизнесмена, возжелавшего покинуть Туманный Альбион вместе со своим финансовым добром, мигом арестовываются, недвижимость тоже – ибо британская фемида вдруг вспоминает, что этот человек коррупционер, фигляр и вообще финансовый пройдоха. А потому его отмытые средства отмываются уже по полной программе – с переходом этих активов в британскую казну. Британское государство и выступает главным отмывателем таких средств.Нужно учитывать, что активы британские власти имеют право (по собственному же закону) проверить на «чистоту», если состояние человека выше 50 тыс. фунтов. Меньше – Короне не интересно. Больше – очень даже. А если учесть, что у российских блудныхбизнесменов точно больше, то впору привести заявление упомянутого мистера Уоллеса, сделанное им со сдвинутыми бровями для прессы:Ну, практически финансовая «Кузькина мать» от Лондона для всех тех, кто заикнулся о готовности вернуть в Россию свои активы. Лондон шутить на такие темы не любит.Это к тому, что если в РФ кто-то всерьёз ожидает возвращения, например, г-на Чичваркина с его кошельком, то не нужно быть наивными. Чичваркин – да, пожалуйста, а кошелёк – ну уж нет, - отвечают в ЛондОне... Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 535 Источник Похожие новости Наш друг Дмитрий Саймс Опасные игры Дагестанская чистка

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