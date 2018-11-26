Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет — МИД России

Сегодня российский МИД выпустил официальное заявление, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность.

Отметим, что сегодня МИД России заявил решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море.

Также в официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится о том, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет.

Напомним, что ранее российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совбеза ООН, чтобы цивилизованно обсудить всю сиутацию.

Ранее сообщалось, что сейчас по всей Украине происходят стихийные митинги. Украинские радикалы и агрессивно настроенные люди собираются у стен российских диппредставительств — в Киеве, Львове, Харькове. Милиция не вмешивается, пока толпа швыряет дымовые шашки и «коктейли Молотова» в сторону стен консульств.

В Сети появляются фотографии с пылающим российским консульством и множество одобрительных комментариев. Разумеется, большинство пользователей называют такие ужасающие выходки шабашем, абсурдом и апокалипсисом.