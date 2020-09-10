Москва будет настаивать на диалоге с Берлином в рамках ОЗХО «по делу Навального»

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия намерена настаивать на том, чтобы Берлин выяснил и урегулировал все вопросы по ситуации с блогером Алексеем Навальным в диалоге с Москвой.

«Будем настаивать на том, чтобы ФРГ как ответственное государство — участник химконвенции выполнило свои обязательства и предприняло усилия, чтобы в диалоге с нами выяснить и урегулировать все вопросы, связанные с их утверждениями, что Алексей Навальный якобы был отравлен веществом, которое относится к группе токсичных субстанций, именуемых на Западе «новичками», — цитирует его «РИА Новости».

Также он выразил готовность России рассматривать произошедшее с блогером на площадке ОЗХО строго в правовом поле Конвенции о запрещении химического оружия, если этот вопрос будет вынесен на повестку дня немецкими партнерами. В то же время Шульгин отметил, что организация не получала никаких материалов от Германии, касающихся ситуации с блогером, о передаче которых ранее заявлял Берлин. В связи с этим он заявил, что от ФРГ в организации ожидают разъяснения по этому поводу, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день официальный представитель министерства обороны ФРГ по вопросам медицинской службы Кристоф Цвилунг заявил, что результаты исследования по Навальному направили в МИД Германии, а оттуда — в ОЗХО, конкретной информации о том, что было направлено, нет.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине 22 августа.

В берлинской клинике заявили, что обнаружили у больного признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования блогера не выявили интоксикации этим веществом.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило 2 сентября, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. На официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, не ответили. Последние уже неоднократно предлагали немецким врачам сотрудничество. При этом немецкая сторона продолжает в ультимативной форме требовать от Москвы неких материалов для расследования.

В российском МИДе, в свою очередь, выразили решительный протест послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру, которого вызвали в ведомство, из-за обвинений и ультиматумов Берлина в адрес России по ситуации с Навальным. В ведомстве подчеркнули, что ситуация используется для дискредитации России на международной арене, пишет «Газета.ру».

Российская сторона повторно потребовала от ФРГ предоставление «предметного и развернутого ответа» на запрос о состоянии россиянина, который был сделан Генпрокуратурой РФ. Если же этого не произойдет, то это будет расценено как отказ Германии в установлении истины в рамках объективного расследования, а дальнейшие действия в контексте ситуации будут рассматриваться как провокация.

При этом 9 сентября Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты анализов Навального. Представитель немецкого правительства Мартина Фиц после этого заявила, что теперь Берлин не видит условий для передачи этих же данных непосредственно Москве.