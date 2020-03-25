Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
Главная / Политика

«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19

25 марта 2020, 03:35  •  33 • Политика
Реальное число жителей Москвы, заразившихся коронавирусом, может оказаться значительно выше данных официальной статистики. Об этом на совещании у президента заявил мэр Сергей Собянин. Градоначальник призвал распространить карантин, который затронет лица старше 65 лет, на все крупные регионы РФ. После этого заседания Владимир Путин лично отправился в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. В конце рабочего дня глава государства обсудил меры поддержки экономики страны в сложной эпидемиологической ситуации. А кабмин 24 марта издал целый ряд поручений, которые должны помочь справиться с пандемией — от закрытия торговых центров до вывоза на родину граждан Украины.

«Динамика высокая»

COVID-19, который ежедневно уносит жизни людей по всему миру, давно перестал быть темой для шуток даже у самых циничных интернет-юмористов. Несмотря на то, что ситуация в РФ пока куда менее критична, чем, например, в Италии или Испании, напряжение в обществе все-таки нарастает. Особенно, когда увидеть группу медиков в белых защитных костюмах, увозящих человека в неизвестном направлении, можно даже не включая новости.
Поэтому абсолютно закономерно, что повестка российского президента посвящена сейчас в основном сложной эпидемиологической обстановке. 24 марта в первой половине дня Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
— Москва больше всех пострадала, — президент начал мероприятие не с самых приятных для жителей столицы новостей.
Тревожную тему развил Сергей Собянин, который сообщил, что сейчас в Москве под подозрением на наличие коронавируса — около 500 человек.
— Часть еще не подтверждены, мы работаем, — пояснил градоначальник.
— 290 официально подтверждены и еще 150 в работе, — уточнила Анна Попова.
Во время совещания мэр Москвы не пытался приуменьшить проблему и не боялся констатировать неприятные факты, отодвигая оптимистические сценарии на задний план.
— Динамика высокая, серьезная история разворачивается. Тем более что мы видим, что достаточно много людей находятся у себя дома, просто не тестируются, кто приехал из‑за рубежа, кто себе может позволить — сидят у себя на дачах, в квартирах, на самоизоляции, чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть находятся. Но реально тех, кто болен, — их значительно больше, — подчеркнул Сергей Собянин.
Более того, реальной картины о масштабах заражения нет и у российских регионов, поскольку объем тестирования очень низок, признал он.
— Надо понимать, что если в Приморский край приехало 6 тыс. людей, побывавших за границей в зоне заражения, то это проблема, большая проблема. И рано или поздно эта проблема вырисуется. Поэтому всем без исключения субъектам — независимо от того, есть у них больные, нет больных — всем готовиться надо, — призывал коллег к максимальной ответственности Сергей Собянин.
Столичный мэр посоветовал ввести карантин для людей старше 65 лет во всех крупных городах страны, включая Санкт-Петербург. В Москве и Подмосковье аналогичная мера будет действовать с 26 марта до 14 апреля. Оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции обязаны будут не только пожилые люди, но и жители, страдающие хроническими заболеваниями.
— Эта мера вполне разумная. Чаще всего гибнут люди, которые имеют возрастные или приобретенные хронические тяжелые заболевания. Диабет, болезни легких и многого другого, люди с ослабленным иммунитетом. Это просто по опыту других стран видно, что карантин жестким не бывает. Карантин в такой ситуации правильный. Если это спасет жизни, я считают такие меры оправданными, — заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
На особом контроле окажутся и те, кто приехал в РФ из-за рубежа — особенно из стран, где ситуация с распространением коронавируса наиболее критичная. Это касается Италии, Испании, Китая, Ирана, Франции, Великобритании, США и Германии. Как уточнил на совещании Сергей Собянин, за последние 10 дней в Россию вернулись миллион человек.
— Безусловно, каждый в наше время должен быть собранным и не относиться к проблеме наплевательски. Если ты откуда-то приехал, то потенциально ты — источник опасности. Значит, надо просто посидеть дома две недели. Социальная ответственность нужна в любое время, но в нынешнее — еще больше, чем обычно, — добавил Алексей Аграновский.
Большинство заразившихся коронавирусом россиян находятся в больнице в Коммунарке, которая рассчитана на 500 коек, между тем, продолжил рассказывать о ситуации в Москве мэр. Однако власти города намерены и впредь увеличивать количество специализированных больничных мест.
— И мы нарастим за три‑четыре недели до 5 тыс. коек, которые будут специализироваться на коронавирусе. И такую же работу нужно проделать по всем субъектам, в точности такую же, — настаивал Сергей Собянин.
Докладывая президенту о строительстве новой больницы в Новой Москве, Сергей Собянин предложил:
— Поедем в Коммунарку, там всего 60 коек реанимационные, а это будет 260.
— Хорошо. Давайте поедем и посмотрим, как это реально в Коммунарке организовано, — неожиданно откликнулся глава государства.
— Да, я приглашаю. Когда мы достроим эту больничку новую, на вертолете слетаем, — ответил мэр.

«Как часики»

Когда совещание закончилось, Владимир Путин в сопровождении Сергея Собянина действительно отправился в московский поселок Коммунарка, где пообщался с главврачом ГКБ № 40 Денисом Проценко. В целях безопасности президенту во время осмотра больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, пришлось надеть защитный костюм желтого цвета и респиратор.
— Денис Николаевич, хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Передайте самые наилучшие слова, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу, — заявил Владимир Путин после обхода медучреждения. — Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно всё работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это всё налажено. И тяжелые больные, за ними уход виден, вокруг койки сразу три специалиста работают. Люди, которые идут на поправку, — совсем другая жизнь начинается.
Владимир Путин поинтересовался у врача, каким ему видится дальнейшее развитие ситуации. По словам Дениса Проценко, «с медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария: «азиатский», когда это быстро стихает, и «итальянский», когда это нарастает».
— Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать «итальянский» сценарий. Если вдруг будет этот всплеск большой и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных, — подчеркнул он. — Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ со складов, все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города, высоких компетенций, эта та самая «итальянская» модель. А если мы вдруг внезапно пойдем по «китайскому» или «корейскому» пути и всё это оборвется в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные от того, что мы пошли по этому сценарию.
Глава Роскомнадзора попросил об отставке, Мишустин согласился
Россия будет менее уязвима, если мы будем готовы к худшему развитию событий, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
— Но готовиться к худшему не обозначает, что мы должны рассчитывать на худший сценарий. Ни в коем случае. Мы достаточно оперативно закрыли сообщение с Китаем, который на тот момент был основным источником проблемы. В целом мы ограничили международные перевозки. Единственное с чем мы немного опоздали — это связано с тем, что много наших граждан оказались в Европе. Прилетая в Москву, они разъезжаются по всей территории, — заявил сенатор.
По его словам, Москва и область лучше готовы к проблеме, поскольку это крупные географические центры, через которые проходят главные пути и коммуникации. Поэтому совершенно логично, что столице и Подмосковью может быть отведена роль пунктов управления процессом.

«Так или иначе затрагивает»

Во второй половине дня Владимир Путин провел совещание о мерах по поддержке экономики России с учетом распространения коронавирусной инфекции.
— Вы все хорошо знаете, что, к сожалению, эта эпидемия негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну, — заявил президент.
Правительство уже поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Кроме того, в субъектах должны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Также кабмин поручил Роспотребнадзору и Минпромторгу проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции. Это касается, в том числе и косметических средств.
Минтрансу совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ поручено «организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины». Также поручено проработать вопрос размещения вернувшихся из-за границы россиян в гостиницах около аэропортов.
Кроме того, Минтрансу необходимо поработать над вывозом российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед РФ за аэронавигационные услуги.
Не остался без внимания утренний призыв Сергея Собянина. По предписанию Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом всех людей старше 65 лет в России должны будут отправить на карантин.

Откроются не все

Продукция косметической промышленности зачастую содержит спирт, отметила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. Роспотребнадзор признал его активным веществом в борьбе с коронавирусом, а значит и продукция отрасли может быть признана дезинфектором и антисептиком, сказала эксперт. Если правительство признает это на официальном уровне, то граждане, которые обязаны иметь на рабочем месте антисептики, смогут использовать парфюмерно-косметическую продукцию, заметила Александра Скоробогатова.
А вот кальянный бизнес в столице и регионах развит несильно, рассказала «Известиям» гендиректор ресторанной консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Обычно такие услуги предоставляют в азиатских кафе, которые зарабатывают в основном на еде и алкоголе. После запрета курения в общественных местах — и в частности ресторанах — в городах стали появляться отдельные небольшие заведения с кальяном, но уже без еды. Но их число незначительно даже в Москве. Поэтому, уверена эксперт, новый запрет не принесет заведениям общепита существенных убытков.
Пока сами ТЦ и ТРЦ закрываться не будут — приостановится работа только развлекательных зон и кинотеатров в составе центров, считает руководитель отдела исследований CBRE Александр Шибаев. Региональные власти уже должны будут проследить, что они закрылись, отметил эксперт. По его подсчетам, в Москве 500–600 развлекательных заведений, включая ночные клубы, которые могут закрыться, а также около 750 кинозалов и отдельных кинотеатров, которые уже не работают. В среднем столичные развлекательные заведения приносят своим владельцам 5–10 млн рублей, в регионах — 700–800 тыс. рублей в месяц. При этом в торговых центрах они создают немалый трафик — из-за их закрытия могут пострадать и магазины, отметил он.
Почему уничтожили телефон, которым снимали Путина: Песков приоткрыл завесу тайны
По оценке генерального директора S.A. Ricci Александра Морозова, потери только от недельного простоя кинотеатров и рекреационных зон могут составить 2–3 млрд рублей в Москве и 14–17 млрд по всей стране. При этом эксперт допускает, что в ближайшее время, если пандемия будет развиваться, последуют рекомендации закрыть и сами ТЦ. В таком случае потери торговой отрасли могут составить несколько сотен млрд рублей, спрогнозировал он.
Сейчас в России около 2 тыс. кинотеатров, сообщила главный редактор портала «Профисинема» Нина Ромодановская. Как и для любого бизнеса, убытки от этого решения могут быть очень серьезные. Закрывшись, кинотеатры не получат выручку, но вопрос с расходами пока еще остается открытым, пояснила она.
Если не будет господдержки, то после того, как карантин снимут, продолжат работу не все кинотеатры, считает эксперт. Не выживут те, кто и так работает на пределе своей рентабельности, у кого не было запаса «прочности» хотя бы на месяц. Это особенно касается кинотеатров в регионах, добавила Нина Ромодановская.
За время карантина произойдет переформатирование отрасли, перелом, о котором эксперты говорят уже несколько лет: уйдут в онлайн те премьеры, которые не требуют большого экрана, продолжила она. По ее словам, прежде всего речь идет о незрелищных драмах, мелодрамах и ромкомах.
— Уйдя сейчас в онлайн, они там и останутся. Отрасль не будет прежней, — подчеркнула Нина Ромодановская.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 23:35
Почему уничтожили телефон, которым снимали Путина: Песков приоткрыл завесу тайны
24 марта 2020, 23:35
Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями
24 марта 2020, 21:35
Коронавирус в большой политике: Трамп сбежал от одного врача, а Путин лично отправился в Коммунарку
24 марта 2020, 21:35
"Доставлен под конвоем в Россию": Польша выдала скрывавшегося совладельца ТЦ "Зимняя вишня"
24 марта 2020, 23:35
"И они ещё будут нас учить": Кошкин о бесчеловечном отношении ЕС к умирающей от коронавируса Италии
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
19 марта 2020, 20:35
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
21 марта 2020, 00:35
"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
22 марта 2020, 10:35
Пытались "подложить мину", а теперь нервничают: в МИД России дали совет США
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.