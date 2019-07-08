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Москва боится нападать: Вторжение Путина на Украину пока откладывается, убежден экс-глава СВРУ

08 июля 2019, 11:24  •  74 • Политика
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в ближайшее время не следует опасаться нападения России на Украину. В то же время, считает украинский военный, украинцы могут спокойно спать лишь потому, что Россия боится способности Киева и его партнеров к ответным мерам в случае агрессии.
"На международном уровне наши партнеры, в том числе из НАТО, при масштабных наступлениях будут немедленно реагировать, включая даже разблокировку своего условного нейтралитета в отношении агрессивных действий России", - заявил Маломуж в интервью украинскому изданию "Апостроф".
Вторая причина, по словам Маломужа, еще более основательная, она состоит в том, что Украина имеет ресурсы противостоять любому военному вторжению, основанные на собственных эксклюзивных разработках. При этом украинские ресурсы обороны настолько эффективны, что превосходят даже оружие Запада, заявил бывший глава СВР Украины.
По мнению Маломужа, украинские ракеты "Корсар" и "Скиф" не только соизмеримы с "Джавелинами", но даже лучше их по своим параметрам. "А по системам радиоразведки наша страна побеждала даже Великобританию, Францию, ФРГ и Россию", - поделился военной тайной украинский военный.
В то же время экс-глава СВР Украины признал запаздывание постановки этих разработок на вооружение украинской армии. Однако это не мешает ему быть уверенным, что Москва уже опасается их и не рискует пойти дальше, чем мелкие провокации. "Еще раз подчеркну - реальность наступления чрезвычайно низкая, практически исключается", - подчеркнул Маломуж.

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