Москва, 3 августа – провал «эпохальной движухи»

Существует ли сходство между «бархатной революцией» в Армении и протестами в Москве?

Хотя к московским акциям уличного протеста интерес больше за рубежом, чем в России, о демонстрациях 3 августа западная пресса сообщала скупо.

Американский канал CNN, комментируя очередной несанкционированный митинг в Москве, признал, что на этот раз «субботняя явка была намного меньше, чем на прошлой неделе у здания мэрии Москвы», а полиция оказалась на высоте, быстро оцепляя «небольшие группы демонстрантов, собиравшихся в разрозненных местах» на Цветном бульваре.

Американский ресурс Breitbart, основанный Стивом Бэнноном, отметил корректные действия московской полиции, а также тот факт, что «задерживаемые демонстранты, когда полиция их провожала до автобусов, вели себя беззаботно, ухмылялись и звонили по своим телефонам».

France24 в своём комментарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении команды Навального по обвинению в отмывании «миллиарда рублей». А немецкая Süddeutsche Zeitung отметила, что, несмотря на то что 3 августа число демонстрантов было значительно меньшим, чем в предыдущую субботу, опасность нерегулируемого хаоса на московских улицах существует.

Больше других поработали на разогрев протеста белорусские оппозиционные СМИ. Вещающий на Белоруссию на польские деньги канал «Белсат» опубликовал 2 августа материал с кричащим заголовком: «Более 1 миллиона москвичей готовы выйти на протест 3 августа». Лейтмотивом трансляции Белсата стало откровение одного их участников несанкционированного митинга, который разочарованно заявил корреспонденту польско-белорусского телеканала: «У меня была немного утопическая мысль, что сегодня будет эпохальная движуха. Этого не вышло».

Оппозиционное белорусское издание «Хартия 97» скопировало провокационный заголовок о «миллионе москвичей», готовых-де протестовать на улицах российской столицы 3 августа, и для пущей важности сослалось на безымянных «социологов»… Когда же выяснилось, что на улицы вышла примерно тысячная часть от того, что обещали разгорячённые белорусские оппозиционеры, «Хартия 97» вообще не стала комментировать субботнее происшествие в Москве. Не о чем писать, понимаешь.

Русская служба Би-би-си сообщила о задержании провокатора, который опубликовал в сетях «призыв к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей силовиков». Следственный комитет РФ возбудил в отношении этого человека «уголовное дело по 282-й статье об экстремизме», отметила британская информационная служба.

Корреспондент Deutsche Welle Елена Барышева пришла в центр Москвы, чтобы наблюдать, «каким может быть протест, когда Навальный и другие оппозиционеры под арестом», и не смогла скрыть своего разочарования, так как собравшиеся на Цветном бульваре граждане не знали, что им делать и куда идти, а «молодые парни, проходящие мимо, спрашивали друг друга, "где сейчас настоящий движ"»?

Барышева побывала на Пушкинской площади, Чистопрудном бульваре, на Старом Арбате, беседуя с молодыми сторонниками Навального, которые безуспешно искали повсюду «эпохальную движуху». В итоге несанкционированный митинг прекратился вроде бы по воле природы. «К шести часам снова начался сильный ливень, и протестная прогулка закончилась», – завершила свой репортаж корреспондентка Deutsche Welle.

Украинский портал «Страна.ua», запущенный в 2016 году украинским журналистом Игорем Гужвой и критиковавший политику Порошенко, написал о мероприятии 3 августа в Москве больше, чем западные СМИ. «Сегодняшний протест оппозиции можно охарактеризовать как провальный», – констатировало это издание. Причину провала акции 3 августа «Страна.ua» видит в организации мероприятия, а именно в том, что «сбор был назначен в разных точках города». «Из-за сравнительно небольшого количества участников они просто рассредоточились в толпе. Данная схема сбора могла бы сработать лишь при многочисленном протесте. Чего не было и близко», – пишет издание. Свою роль, по мнению «Страны.ua», сыграл и начавшийся ливень, а также то, что «основной костяк протестующих – это не отморозки из неблагополучных слоёв населения, которым нечего терять, а выходцы из среднего класса и выше. А такой контингент, как правило, не любит ввязываться в какие-то опасные мероприятия».

Однако известный военный аналитик Рачья Арзуманян в интервью Фонду стратегической культуры оценил рассеянность выступлений протеста противоположным образом. Он утверждает, что децентрализация акций протеста – не ошибка их организаторов, а отработанный приём; это новая технология, разработанная в Пентагоне. Технология носит название «сетевого роения» (networked swarming). Арзуманян считает, что тактика «сетевого роения» основана на своего рода «социальном блокчейне» и выстроена на абсолютном доверии, когда «войти в систему [созданную организаторами протеста] крайне сложно, если вообще возможно». Проникнуть в сети протеста может разве что «глубокий крот, изначально зашитый в проект», пишет Архуманян.

По его словам, попытка, предпринятая оппозиционерами 3 августа в Москве, напоминала своими методами «бархатную революцию» 2018 года в Армении. «Причина неожиданного успеха армянского майдана в том, что в его ходе применялись новые социальные технологии, совершенно не схожие с теми, которые практиковались во время украинского майдана или «болотных событий» в России. Суть новой протестной технологии в децентрализации принятия решений», – считает военный эксперт.

Думается, однако, что причина провала акции 3 августа заключалась не в дожде, разогнавшем протестующих, и не в том, что ищущая «движухи» молодёжь ничего для себя не нашла, а в искусственном характере самого замысла – продемонстрировать корреспондентам западных СМИ существование в Москве массового протеста против властей.