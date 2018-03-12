«Московскому патриархату тут не место»: как на Украине происходит церковный передел

На Украине снова атакована церковь УПЦ Московского патриархата. В ночь на 10 марта неизвестные подожгли Киевский храм Преображения Господня. Нападения на церкви в стране стали уже регулярными, но правоохранительные органы предпочитают не вмешиваться. По мнению местных священников, пожары — дело рук украинских радикалов. Эксперты считают, что религия на Украине превратилась в инструмент политической манипуляции. Во властных структурах страны не скрывают, что основная цель — уменьшение влияния в стране Московского патриархата. Об украинской религиозной политике и её возможных последствиях — в материале RT

Радикальный подход

На Украине продолжается кампания против церквей Московского патриархата. В ночь на 10 марта начался пожар в храме Преображения Господня. Пламя полностью охватило небольшую деревянную церковь за считанные минуты, однако здание всё же удалось спасти, как и церковную утварь. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Священники храма заявили об умышленном поджоге.

«Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм», — говорится в сообщении Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Это далеко не первый случай подобного рода на Украине. Пожары в церквях Московского патриархата стали регулярными.

Так, 3 февраля горел храм святого равноапостольного князя Владимира во Львове. Само строение уцелело, но огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь.

За несколько дней до инцидента украинские националисты провели пикет с требованием снести храм, утверждая, что он построен незаконно.

То, что преступление совершили радикалы, признало местное духовенство. Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет заявил, что считает странным, когда «христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма».

Деревянная церковь святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата во Львове

РИА Новости

В конце января радикалы из националистической организации С14 спилили информационный стенд часовни Московского патриархата возле Десятинного монастыря. Они заявили, что Украинская православная церковь Московского патриархата самовольно захватила землю и построила на ней часовню. Акт вандализма был совершён в дневное время, украинские силовики радикалам никак не препятствовали.

О своей «деятельности» участники акции отчитались на странице С14 в Facebook. По словам источника RT в националистической организации, изначально стенд планировали поджечь.

10 января радикалы провели антирелигиозную акцию в Одесской области. Там они разгромили и ограбили Свято-Покровский храм.

Двумя днями ранее националисты из С14 с файерами и плакатами в руках заблокировали въезд в Киево-Печёрскую Лавру, чтобы выступить «против ФСБ» и священников, отказавшихся отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, которые были крещены не в церквях УПЦ МП. Представители организации заявляли, что «украинскую святыню захватил враг» и она «должна быть украинской».

Радикалы, заблокировавшие 8 января въезд в Киево-Печерскую лавру

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© orthodox1221

Представители УПЦ МП не раз делали акцент на том, что подобные выпады со стороны украинских радикалов в подавляющем большинстве случаев остаются безнаказанными. Атаки на святые места продолжаются, но правоохранительные органы Украины предпочитают в это не вмешиваться.

«Никакого покаяния»

В настоящее время на Украине одновременно действуют несколько церквей: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также не признанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская греко-католическая церковь.

Всего на Украине расположено свыше 34,5 тыс. религиозных общин различных конфессий, из которых свыше 12 тыс. — Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщили RT в Министерстве культуры.

«Украина не скрывает, что хочет развивать собственную Православную церковь Киевского патриархата. Московскому патриархату не место на наших землях», — заявил источник RT в партии «Народный фронт».

Действующий Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, глава Киевского патриархата, на рубеже 90-х годов возглавлял УПЦ МП в сане митрополита. Но в 1991 году он выступил за предоставление Украинской православной церкви автокефалии, за что лишился сана. РПЦ запретила Филарету служить, а в 1997 году и вовсе отлучила от церкви.

Однако «никакого покаяния» патриарх Филарет не испытывает. Об этом он заявил на пресс-конференции 1 декабря прошлого года.

«Почему я не буду в этом никогда каяться? А потому, что Бог дал нам государство. А раз Бог дал нам государство, то в этом государстве должна быть и независимая православная церковь. Это аксиома. Этим путём прошли все автокефальные церкви, начиная с той же российской», — заявил Филарет.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет

РИА Новости

© Евгений Котенко

При этом украинское высшее духовенство не возражает против создания своей церкви за счёт украинских активов Московского патриархата, действуя любыми доступными способами, в том числе и при поддержке радикалов.

Как рассказал RT киевский священник в церкви Московского патриархата, за последние три года свыше 50 приходов УПЦ МП перешли под юрисдикцию Киевского патриархата.

«Это происходит в небольших сёлах преимущественно на западе страны и насильственным образом. Правоохранители не вмешиваются», — заявил священник.

Также собеседник RT рассказал о многочисленных притеснениях священнослужителей и угрозах в их адрес.

Эксперты связывают нападения радикалов на церкви Московского патриархата с намерением перевести их под руководство Филарета.

«Пока этого сделать не удаётся, но на священников оказывается постоянное давление», — отметил в беседе с RT заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политическая теология

Религия на Украине превратилась в инструмент политической манипуляции, говорят эксперты. Киев пытается откреститься от любых связей с Москвой, даже если они закреплены многовековыми традициями.

«Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата находились в составе канонической церкви, а потом ушли в раскол, создали свою церковь так называемую. Это — политическая организация с религиозным названием, некое подразделение администрации президента. И при её создании работала политика в полный рост. При непосредственном участии руководителей Украины и произошёл раскол», — заявил в начале января народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский в интервью каналу «112 Украина».

В июне 2016 года Верховная рада официально обратилась к Святейшему Патриарху Варфоломею, Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине. За это решение проголосовало 245 народных депутатов при 226 минимально необходимых. Но патриарх отказал, а его представитель Александрос Карлуцос напомнил, что политики не должны иметь никакого отношения к «вопросу признания церкви».

В мае 2017 года Киев попытался взять деятельность церквей под свой контроль. В Раду были внесены два законопроекта. Один из них — №4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано агрессором».

Согласно документу, УПЦ МП должна заключать с государством договор, а также согласовывать кандидатуры центрального и регионального руководства религиозных организаций, а также проповедников с Министерством культуры. В случае, если эти требования нарушаются, деятельность такой религиозной организации на территории Украины приостанавливается.

Во втором законопроекте №4128 «О свободе совести и религиозных организациях (в отношении изменения религиозными громадами подчинения)» прописана процедура изменения принадлежности религиозной общины. Этот документ позволил бы передать все церкви и храмы Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Однако на столь радикальные меры законодатели не решились.

«Законопроекты так и не выносили на повестку дня, поскольку мы опасались негативной реакции представителей разных конфессий», — рассказывает источник RT в «Блоке Петра Порошенко».

Тем не менее, политологи считают, что кульминация религиозной борьбы с политическим подтекстом, судя по всему, ещё впереди.

Источник RT в Министерстве культуры говорит, что Украина создаст свою Украинскую православную церковь Киевского патриархата в ближайшие три-пять лет. Эта задача поставлена «на самом высоком уровне».

«Влияние Московского патриархата должно быть уменьшено, а все самые известные святыни, как, например, Киево-Печёрская Лавра, принадлежать нашей церкви», — подчеркнул собеседник RT.