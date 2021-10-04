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Московский суд оштрафовал депутата на 250 тысяч рублей
04 октября 2021, 13:35 • 158 • Политика
Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву на 250 тысяч рублей. Соответствующее решение было принято судом сегодня, 4 октября, сообщила пресс-служба.
Парламентарий оштрафована на 250 тысяч рублей за призывы к участию в несанкционированных акциях 20 и 25 сентября. Енгалычеву признали виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП, где говорится о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Ранее Енгалычева заявила о задержании руководителя фракции КПРФ в городской Думе Николая Зубрилина. По версии Енгалычевой, вместе с Зубрилиным был задержан и представитель партии Павел Иванов.
Причину задержания коллег Екатерина Енгалычева не назвала, однако она очевидна. 20 и 25 сентября представители коммунистов организовали в Москве несанкционированные акции. Целью акций стали протесты против результатов дистанционного электронного голосования в ходе выборов в Госдуму. С городскими властями акции не согласовали, после чего несколько представителей КПРФ были задержаны.
Кстати, ещё одну акцию коммунисты решили провести в день первого заседания Мосгордумы. Политики бойкотировали заседание, которое, к слову, проходило в режиме онлайн.
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