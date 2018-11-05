Московский банк попал под антииранские санкции США

Под санкции США против Ирана попал зарегистрированный в России банк.

Московский «Мир Бизнес Банк» попал под антииранские санкции США. Всего в американский санкционый список угодили свыше 700 физических лиц и организаций. Соответствующая информация была опубликована на сайте Минфина США.

Отмечается, что акционером зарегистрированного в Москве «Мир Бизнес Банка» является иранский Bank Melli Iran. Он тоже был внесён в санкционный список, как и все его дочерние предприятия, а также связанные с ним компании, которых в общей сложности набралось 12 штук.

На сайте Минфина США сообщается, что Bank Melli Iran был занесён в санкционный список за финансовую, материальную и технологическую поддержку Вооружённых сил Ирана. Американское ведомство утверждает, что через этот банк прошли миллиарды долларов.

«Мир Бизнес Банк» был открыт в Москве ещё в 2002 году, а иранский Bank Melli Iran является его единственным акционером. Помимо главного офиса в Москве «Мир Бизнес Банк» имеет филиал в Астрахани.