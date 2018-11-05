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Московский банк попал под антииранские санкции США

05 ноября 2018, 23:09  •  79 • Политика
Под санкции США против Ирана попал зарегистрированный в России банк.
Московский «Мир Бизнес Банк» попал под антииранские санкции США. Всего в американский санкционый список угодили свыше 700 физических лиц и организаций. Соответствующая информация была опубликована на сайте Минфина США.
Отмечается, что акционером зарегистрированного в Москве «Мир Бизнес Банка» является иранский Bank Melli Iran. Он тоже был внесён в санкционный список, как и все его дочерние предприятия, а также связанные с ним компании, которых в общей сложности набралось 12 штук.
На сайте Минфина США сообщается, что Bank Melli Iran был занесён в санкционный список за финансовую, материальную и технологическую поддержку Вооружённых сил Ирана. Американское ведомство утверждает, что через этот банк прошли миллиарды долларов.
«Мир Бизнес Банк» был открыт в Москве ещё в 2002 году, а иранский Bank Melli Iran является его единственным акционером. Помимо главного офиса в Москве «Мир Бизнес Банк» имеет филиал в Астрахани.

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