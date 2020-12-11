Московские сладости превращаются в «мягкую силу» России

Российская продукция продолжает пользоваться повышенным спросом на Украине.Об этом в своем блоге пишет политэмигрант из Одессы, глава аналитического бюро и аналитик проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.«Украинское издание «Страна.юа» написало занятный материал о продаже на Украине российских конфет. Их ввозят контрабандным путём, они стоят дороже украинских, но пользуются спросом. Во-первых, они качественнее – лучше шоколад, менее сладкие. Во-вторых, они в ярких обёртках, а порой – в случае с шекснинской фабрикой АТАГ – отличаются забавными названиями («Плотник Вася», «Слеза мужчины», «Укус женщины» и т.д)», – отмечает Лизан.По его словам, эта ситуация показывает, что российская продукция конкурентоспособна.«И дело не только в конфетах, но и картофеле (Брянская область одна производит его больше, чем вся Беларусь) и массе других товаров. Украину экономически колонизировали, её раздавило двумя рынками – европейским и евразийским. Сейчас в украинских магазинах масса европейских товаров, лет через 5-10 с ними всерьёз будут конкурировать товары из России.А ещё эта история о том, что решение закрыть торгпредства РФ на Украине и в Прибалтике были верными: стимулировать торговлю они не могут, товаропотоки или стали контрабандными (бус с конфетами пропускают за 1 тыс. гривен), или ушли в офшоры и другие юрисдикции (как запчасти для ядерных реакторов).Впору начать придумывать какие-то хитрые институты для координации полулегальных поставок продуктов питания из России на Украину – чем не мягкая сила?», – резюмирует Лизан.