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Московские реконструкторы выпустили маски "Патриот"

20 марта 2020, 21:00  •  72 • В России

Пока в Минздраве обещают решить дефицит с медицинскими масками в аптеках, реконструкторы из Москвы решили действовать.

Если раньше они обшивали коллег, которые участвуют в реконструкции сражений Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, то теперь они освоили выпуск масок в стиле милитари под названием "Патриот".

- Сшить маску не сложнее, чем башлык или буденовку. И если потребуется, мы готовы перевести производство средств индивидуальной защиты против короновируса в круглосуточном режим, - заверил "Комсомолку" член Российского военно-исторического общества, директор компании "Лейбштандарт" Дмитрий Бушмаков.

Маски "Патриот". Фото: компании "Лейбштандарт"

Получился модный аксессуар ставший популярным в наше нелегкое время. Его уже можно купить на сайте за 500 рублей.

Это намного дешевле, чем сегодня можно встретить в столичных аптеках.

Все материалы маски "Патриот" натуральные, прошли проверку не одной войной: "фильтрующая маска из ткани защитного цвета, исполненная в стиле "милитари", с нашитой пятиконечной звездой, соответствующей по размерам матерчатой звезде с буденовки ("шлема-богатырки"). Внутри имеет подложку из бязи, под которую возможно заправить стандартную медицинскую марлевую повязку".

Кстати, пятиконечную звезду мастера могут заменить по желанию на золоченный знак короны российской империи.

Маски "Патриот". Фото: компании "Лейбштандарт"

- Разумеется, маска не является защитным средством от коронавируса (точно так же, как не способна защитить от него и обычная марлевая повязка), но может уберечь легкие от лишней пыли, а организм - от избыточного стресса, вызванного мыслями о насущных проблемах, а заодно добавить каплю позитива, - отметил Дмитрий.

А цвет милитари, несомненно, выглядит более патриотично, чем пораженческий белый.

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