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Москитный неликвид. Defense News рассказал, как Украине собирали флот всем миром
10 августа 2021, 23:00 • 86 • Политика
Американское издание Defense News рассказало, как Украине собирали флот с нуля всем миром. В обмен на лояльность и деньги Киев получил москитный неликвид.
Украина потеряла 75% своих кораблей после того, как Крым воссоединился с Россией, утверждают американские журналисты. С тех пор западные страны помогают Киеву восстановить флот с нуля и сделать это так, чтобы новые суда отвечали стандартам НАТО.
Впрочем, в большинстве случаев о новых судах говорить не приходится. Чаще всего западные партнёры продают Киеву давно списанные плавсредства, которые своё уже отслужили и теперь относятся к неликвидным активам.
Речь, в частности, идёт о пяти американских патрульных катерах типа Island, которые когда-то использовались береговой охраной США, и 16 американских патрульных катерах Mk VI.
- пишет издание.
Кроме того, Вашингтон одобрил два пакета помощи на 125 и 150 млн долларов. Второй пакет предназначен для покупки системы борьбы с дронами, системы защищённой связи и РЭБ.
А Турция подписалась на совместное производство двух корветов класса "Ада". Первое судно доставят на Украину в незавершённом виде до конца 2023 года, после чего украинское судостроительное предприятие должно будет достроить корабль.
Украинские власти возлагали надежду и на подержанные немецкие корветы, однако Берлин не стал менять свою позицию и отказался снабжать Украину оружием.
Напомним, что украинские военные уже давно вынашивают идею создания так называемого москитного флота. Понимая, что Киев не может тягаться с Москвой в плане создания больших и мощных кораблей, украинские власти решили сделать ставку на малые и маневренные суда. Впрочем, эксперты в России сильно сомневаются, что москитный флот действительно способен оказать достойное сопротивление русским кораблям, учитывая их численность, мощь и технику.
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