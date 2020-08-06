«Москитный флот» Украины: перспективы морской державы • 87 • Аналитика

«Развитие военно-морских сил Украины» — сюжет сам по себе неоднозначный. Прежде всего в силу того, что крайне сложно определить, следует его относить к области ненаучной фантастики или все-таки к юмористическому жанру. Лишившись во время воссоединения Крыма с Россией (по оценкам официального Киева) 75% личного состава флота, 70% кораблей и всей его ключевой инфраструктуры, в «нэзалэжной» решили сосредоточиться на создании малого, или «москитного», флота, который якобы способен будет надежно защитить ее берега.





Заявивший 24 августа 2014 года о том, что «Украина была есть и будет морской державой», тогдашний глава государства Петр Порошенко отвесил шуточку почище будущего преемника – профессионального комика. Уже на тот момент было предельно ясно, что средств у этой самой «державы» недостаточно не только для строительства новых боевых кораблей, а и для поддержания в мало-мальски достойном состоянии того, что ей досталось от советского Черноморского флота. Того же многострадального «Гетмана Сагайдачного», к примеру. Запад при всей своей горячей поддержке «евромайдана» субсидировать настолько колоссальными суммами мифические ВМС «нэзалэжной» не собирался.



И тут как нельзя удачно подвернулась идея «москитного флота», способного, по мнению тамошних стратегов, с успехом заменить нормальные военно-морские силы. Еще бы, ведь строительство основы, «красы и гордости» этой флотилии, ракетно-артиллерийских катеров серии «Гюрза-М», планировалось осуществлять как раз на принадлежавшем Порошенко заводе «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузница»). На сегодня таких суденышек введено в строй аж шесть единиц: «Аккерман», «Бердянск», «Лубны», «Кременчуг», «Никополь», «Вышгород».



Их тактико-технические характеристики множество раз приводились в отечественных СМИ, посему не будем повторяться. Ограничимся лишь констатацией факта: по своим параметрам (таким, как слабенькое противопульное бронирование, малая вооруженность и более чем скромные ходовые качества) эти корабли способны действовать если не на реках, то максимум в ближайшей прибрежной зоне, выполняя сугубо полицейские функции. О каких-либо перспективах для них в боестолкновении с мало-мальски серьезным и современным кораблем из состава того же Черноморского флота России говорить попросту не приходится.



Несколько более внушительными боевыми единицами являются «Славянск» и «Старобельск», на самом деле представляющие из себя патрульные катера Береговой охраны США типа «Island», построенные в конце 80-х годов прошлого столетия и пару лет назад переданные американцами «нэзалэжной». Опять-таки ни разу не боевые корабли, а суда, «потолком» возможностей которых является прибрежное патрулирование и поисково-спасательные операции опять-таки поближе к суше.



Самое замечательное, что при всей очевидности абсолютной несопоставимости реальных возможностей этой разношерстой флотилии и все того же Черноморского флота России, который видится украинским адмиралам в качестве наиболее (вернее, единственно) вероятного противника, эти деятели еще году в 2017 заявили о разработке «новой тактики», которую высокопарно назвали «Волчья стая». Основана она была на более чем спорном утверждении о том, что российские боевые корабли «не могут одновременно эффективно отражать атаку более двух-трех целей», и следовательно «навалившись» на них всем скопом, украинские «москиты» будут иметь все шансы на победу.



Вообще говоря, с истинным термином военных моряков Второй мировой «волчья охота» подобные «изыски» не имеют ничего общего, а являются попыткой применить «наработки» самых натуральных пиратов вроде приснопамятной «мадам Вонг» или нынешних «джентльменов удачи», орудующих у берегов Сомали. Именно они как раз и оперируют силами «москитных флотов» в своих морских разбоях. Вопрос в том, что собственные эскапады эти бандиты осуществляют против сугубо мирных сухогрузов или танкеров, а никак не против фрегатов или эсминцев. Лезть к военным кораблям такого класса какой бы то ни было «стаей» глупости не хватит даже у сомалийских «отморозков». В отличие от украинских адмиралов...



Каковы реальные перспективы «москитного флота» страны, упорно не желающей расставаться с совершенно беспочвенными претензиями и амбициями? Какое-то время руководством тамошних ВМС делались грозные намеки на «скорое» вступление в строй еще двух типов катеров. Во-первых, проекта «Лань», вооруженных «смертоносными» противокорабельными ракетами украинского производства «Нептун» (клонами советских Х-35). Во-вторых, проекта «Кентавр», на которых планировали установить... ракетную систему залпового огня типа «Град»! В 2018 году велись разговоры о том, что к нынешнему году на вооружение украинского флота будут приняты 18 катеров «Гюрза-М», 8 катеров «Кентавр» и три катера «Лань». Реальные цифры приведены выше...



У той же «Гюрзы-М», посредством которой на «Кузне» годами шел «распил» военного бюджета морской державы (а изначально Украина действительно была морской державой) после лишения Порошенко президентских полномочий, будущее вряд ли имеется. Разве что переизберут... Зато, как стало известно недавно, Пентагон собирается осчастливить Украину 16 малыми боевыми катерами типа «Mark VI». Не за бесплатно, естественно, а по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж. Сумма предстоящей сделки — более полумиллиарда долларов, с перспективой возможного ее расширения по количеству судов.



Надо отметить, что «Mark VI» — не чета даже американским же «Island», не говоря об украинской «Гюрзе». Разработанный в 2014-2015 годах "кораблик" при своем водоизмещении в 72 тонны имеет достаточно солидное пулеметно-пушечное вооружение и в теории может нести легкие противокорабельные ракеты. Вот эти «москиты» уже вполне смогут не только назойливо зудеть над ухом наших моряков, но и попробовать кусаться. Очевидно, что Вашингтон, настроенный на дальнейшее разжигание украинско-российской конфронтации в азово-черноморском регионе, решил взять дело в свои руки и вложиться в это предприятие посолиднее. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. «Развитие военно-морских сил Украины» — сюжет сам по себе неоднозначный. Прежде всего в силу того, что крайне сложно определить, следует его относить к области ненаучной фантастики или все-таки к юмористическому жанру. Лишившись во время воссоединения Крыма с Россией (по оценкам официального Киева) 75% личного состава флота, 70% кораблей и всей его ключевой инфраструктуры, в «нэзалэжной» решили сосредоточиться на создании малого, или «москитного», флота, который якобы способен будет надежно защитить ее берега.Заявивший 24 августа 2014 года о том, что «Украина была есть и будет морской державой», тогдашний глава государства Петр Порошенко отвесил шуточку почище будущего преемника – профессионального комика. Уже на тот момент было предельно ясно, что средств у этой самой «державы» недостаточно не только для строительства новых боевых кораблей, а и для поддержания в мало-мальски достойном состоянии того, что ей досталось от советского Черноморского флота. Того же многострадального «Гетмана Сагайдачного», к примеру. Запад при всей своей горячей поддержке «евромайдана» субсидировать настолько колоссальными суммами мифические ВМС «нэзалэжной» не собирался.И тут как нельзя удачно подвернулась идея «москитного флота», способного, по мнению тамошних стратегов, с успехом заменить нормальные военно-морские силы. Еще бы, ведь строительство основы, «красы и гордости» этой флотилии, ракетно-артиллерийских катеров серии «Гюрза-М», планировалось осуществлять как раз на принадлежавшем Порошенко заводе «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузница»). На сегодня таких суденышек введено в строй аж шесть единиц: «Аккерман», «Бердянск», «Лубны», «Кременчуг», «Никополь», «Вышгород».Их тактико-технические характеристики множество раз приводились в отечественных СМИ, посему не будем повторяться. Ограничимся лишь констатацией факта: по своим параметрам (таким, как слабенькое противопульное бронирование, малая вооруженность и более чем скромные ходовые качества) эти корабли способны действовать если не на реках, то максимум в ближайшей прибрежной зоне, выполняя сугубо полицейские функции. О каких-либо перспективах для них в боестолкновении с мало-мальски серьезным и современным кораблем из состава того же Черноморского флота России говорить попросту не приходится.Несколько более внушительными боевыми единицами являются «Славянск» и «Старобельск», на самом деле представляющие из себя патрульные катера Береговой охраны США типа «Island», построенные в конце 80-х годов прошлого столетия и пару лет назад переданные американцами «нэзалэжной». Опять-таки ни разу не боевые корабли, а суда, «потолком» возможностей которых является прибрежное патрулирование и поисково-спасательные операции опять-таки поближе к суше.Самое замечательное, что при всей очевидности абсолютной несопоставимости реальных возможностей этой разношерстой флотилии и все того же Черноморского флота России, который видится украинским адмиралам в качестве наиболее (вернее, единственно) вероятного противника, эти деятели еще году в 2017 заявили о разработке «новой тактики», которую высокопарно назвали «Волчья стая». Основана она была на более чем спорном утверждении о том, что российские боевые корабли «не могут одновременно эффективно отражать атаку более двух-трех целей», и следовательно «навалившись» на них всем скопом, украинские «москиты» будут иметь все шансы на победу.Вообще говоря, с истинным термином военных моряков Второй мировой «волчья охота» подобные «изыски» не имеют ничего общего, а являются попыткой применить «наработки» самых натуральных пиратов вроде приснопамятной «мадам Вонг» или нынешних «джентльменов удачи», орудующих у берегов Сомали. Именно они как раз и оперируют силами «москитных флотов» в своих морских разбоях. Вопрос в том, что собственные эскапады эти бандиты осуществляют против сугубо мирных сухогрузов или танкеров, а никак не против фрегатов или эсминцев. Лезть к военным кораблям такого класса какой бы то ни было «стаей» глупости не хватит даже у сомалийских «отморозков». В отличие от украинских адмиралов...Каковы реальные перспективы «москитного флота» страны, упорно не желающей расставаться с совершенно беспочвенными претензиями и амбициями? Какое-то время руководством тамошних ВМС делались грозные намеки на «скорое» вступление в строй еще двух типов катеров. Во-первых, проекта «Лань», вооруженных «смертоносными» противокорабельными ракетами украинского производства «Нептун» (клонами советских Х-35). Во-вторых, проекта «Кентавр», на которых планировали установить... ракетную систему залпового огня типа «Град»! В 2018 году велись разговоры о том, что к нынешнему году на вооружение украинского флота будут приняты 18 катеров «Гюрза-М», 8 катеров «Кентавр» и три катера «Лань». Реальные цифры приведены выше...У той же «Гюрзы-М», посредством которой на «Кузне» годами шел «распил» военного бюджета морской державы (а изначально Украина действительно была морской державой) после лишения Порошенко президентских полномочий, будущее вряд ли имеется. Разве что переизберут... Зато, как стало известно недавно, Пентагон собирается осчастливить Украину 16 малыми боевыми катерами типа «Mark VI». Не за бесплатно, естественно, а по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж. Сумма предстоящей сделки — более полумиллиарда долларов, с перспективой возможного ее расширения по количеству судов.Надо отметить, что «Mark VI» — не чета даже американским же «Island», не говоря об украинской «Гюрзе». Разработанный в 2014-2015 годах "кораблик" при своем водоизмещении в 72 тонны имеет достаточно солидное пулеметно-пушечное вооружение и в теории может нести легкие противокорабельные ракеты. Вот эти «москиты» уже вполне смогут не только назойливо зудеть над ухом наших моряков, но и попробовать кусаться. Очевидно, что Вашингтон, настроенный на дальнейшее разжигание украинско-российской конфронтации в азово-черноморском регионе, решил взять дело в свои руки и вложиться в это предприятие посолиднее. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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