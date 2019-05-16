«Москитный флот» Порошенко оказался неликвидом

Автор:

Павленко Дмитрий

Украинские быстроходные десантно-штурмовые катера класса «Кентавр», которые всячески расхваливала киевская пропаганда, оказались весьма неприятным сюрпризом. Правда, не для противника, которому грозил автор репортажа на ТСН Андрей Цаплиенко, а… для собственных экипажей.

По словам руководителя Украинского милитарного центра Тараса Чмута, суда не могут удерживать ровного положения и имеют крен.

Он должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен, — заявил эксперт. — В теории это всё может быть хорошо: ходить, быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьёт и вопросы, вопросы, вопросы.

Хорошие катера, правда, только на бумаге

Первые быстроходные десантно-штурмовые катера проекта 58181 «Кентавр» были заложены на принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко киевском судостроительном предприятии «Ленинская кузня» (с марта 2017 года — «Кузница на Рыбальском») в конце декабря 2016 года. Спустили их на воду под наименованиями БДШК-01 и БДШК-02 в сентябре 2018 года. Тогда же начались их ходовые испытания, в рамках которых они были перебазированы из Киева в Одессу. Третий катер аналогичного типа был заложен 8 февраля 2019 года.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, новые катера «полностью соответствуют лучшим мировым образцам». При этом обещание главного конструктора «Кузницы на Рыбальском» Сергея Белозубенко спускать ежемесячно по одному катеру при условии своевременной поставки иностранных комплектующих так и оказались не более чем словами.

«Кентавр». Фото: www.globallookpress.com

Согласно концепции «москитного флота», активно пропагандируемой на Украине с 2015 года, десантно-штурмовые катера «Кентавр» наряду с малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 «Гюрза-М» должны стать основой для украинских военно-морских сил в Чёрном и Азовском морях. Используя тактику «волчьей стаи», они должны наводить ужас на российские корабли. При этом «кентавры», помимо стандартного комплекса вооружения из двух боевых модулей, способны вместить ещё до взвода морских пехотинцев. Логично предположить, что этих морпехов предстоит где-то высаживать. И локализацией этого «где-то» явно является российский полуостров Крым, который в Киеве продолжают считать «временно оккупированной территорией». Правда, два из шести введённых в эксплуатацию катеров «Гюрза-М» уже пытались взять русских на испуг в Керченском проливе. В результате оказались пришвартованы в Керчи, а их экипажи были определены в московский санаторий строгого режима с трёхразовым питанием за счёт российских налогоплательщиков.

Впрочем, если верить украинскому генералу Наеву, за месяц до керченского инцидента парочка «москитных» катеров Незалежной подкрадывалась на полторы мили к Ейску и якобы осталась при этом незамеченной. Цель этого похода в акваторию российского порта неизвестна, но если он действительно имел место, это снимает все вопросы относительно жёсткой реакции российских пограничников на украинскую провокацию в Керченском проливе.

С. Наев. Фото: www.globallookpress.com

При осмотре задержанных катеров «Бердянск» и «Никополь» российские военные смогли убедиться не только в их слабой боеспособности, но и в серьёзных конструктивных дефектах и низком качестве исполнения. В частности, хвалёные боевые модули «Катран-М» оказались изготовлены из некачественных материалов и покрыты ржавчиной (это при том, что в эксплуатации один катер находился два года, второй — менее полугода). Хорошие катера получились. Правда, только на бумаге. Это не говоря уже о том, что они приспособлены прежде всего для речного судоходства, и даже относительно небольшой морской шторм для них представляет угрозу. А что произойдёт с и без того накренившимся «кентавром», если вдруг подует сильный ветер? Вряд ли ответ на этот вопрос волнует тех, для кого украинский «москитный флот» является инструментом распила бюджетных средств и личной наживы.

Ничего личного, только бизнес

Не секрет, что украинская «оборонка» является настоящей золотой жилой для коррупционеров всех уровней, начиная с президента Петра Порошенко и его окружения. В частности, именно Порошенко и его бизнес-партнёру, нардепу Игорю Кононенко, до недавнего времени принадлежала пресловутая «Кузница на Рыбальском».

На этом некогда прославленном ещё со времён Российской империи предприятии в течение последних пяти лет не только собирались бесполезные для реального боевого столкновения катера. Как выяснили украинские журналисты, этот актив Порошенко был важной составляющей в коррупционной схеме по продаже контрабандных деталей для украинской бронетехники предприятиям «Укроборонпрома» по завышенным ценам. На всём этом бенефециары предприятия зарабатывали баснословные деньги, тогда как крупнейшие верфи Николаева — Черноморский судостроительный завод и Судостроительный завод имени 61 коммунара — были признаны банкротами и приказали долго жить.

Стоит ли удивляться тому, что со стапелей «Кузницы на Рыбальском» сходили непригодные к эксплуатации катера? Ставший лейтмотивом всей избирательной кампании Порошенко лозунг «Армия, мова, вера» ведь тем хорош, что его можно успешно конвертировать в хрустящие зелёные бумажки за счёт недалёкой массы, слепо верящей в «украинскую незалежность» и «российскую агрессию».

Фото: www.globallookpress.com

К чему приплыли?

Положит ли новоизбранный президент Владимир Зеленский конец этой грандиозной афере на руинах некогда мощной советской оборонной промышленности, незаслуженно доставшейся «независимой» Украине в 1991 году? Или на смену Порошенко, Кононенко, Свинарчуку придут другие толстосумы, которые продолжат оснащение «самой сильной армии Европы» бракованными катерами, не стреляющими танками, самовзрывающимися миномётами или старыми советскими ракетными комплексами, упорно выдаваемыми за технические новинки?

Ответы на эти незамысловатые вопросы мы узнаем уже в обозримом будущем. Однако позволим себе сделать небольшой прогноз: учитывая несамостоятельность и комичность «слуги» олигарха Игоря Коломойского, с большой долей вероятности последует передел контроля над отраслью. Ну а Украину, на земле которой некогда строились авианосцы, танки и крупнейшие в мире транспортные самолёты, ждёт окончательное превращение в рынок сбыта оружейного вторсырья. Те же англичане с их допотопными бронеавтомобилями Saxon или американцы со списанными патрульными катерами класса Island не дадут нам соврать.

Что ж, такова цена украинского суверенитета…