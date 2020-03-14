«Москит» против «Голиафа»: Украинский флот грезит несуществующими победами

Прекрасно, господа. Очаровательно, товарищи. Если хочется поднять себе настроение в выходные, надо сходить почитать украинские новости. 10 минут смеха, как говорили в СССР, заменяют стакан сметаны. Но чтение украинских ресурсов эквивалентно в таком случае не меньше литра сметаны.

«… И БУБОННАЯ ЧУМА»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации в связи с угрозой коронавируса. Ранее украинские власти анонсировали закрытие границ с 0 часов 17-го марта для иностранцев и лиц без гражданства. Лидер Украины призвал соотечественников не паниковать, но в своем видеообращении немало удивил сограждан.

- Вирус паники хуже, чем коронавирус. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп, - перечислил украинский президент пережитое. И подчеркнул свою надежду. - Мы сильные, и у нас все будет хорошо!

Оно бы все и ничего, но многие пользователи обратили внимание, что эпидемия «испанки» («испанского» гриппа), унесшая около 100 миллионов жизней в мире, бушевала в начале 20-го века. И не смогли удержаться от того, чтобы не поиздеваться над экс-лидером «Квартала 95».

- Испанку, говорит, мы все вместе пережили, и коронавирус переживем. Это он, грамотей, про грипп 1918 года. Сто лет назад. Тот случай, когда книжки читать надо, а не сценарии сериалов, - съязвила украинская журналистка Светлана Крюкова.

- Это хорошо, что выступление ограничено по времени. А то бы он и бубонную чуму победил в одиночку! - прокомментировал в «Фейсбуке» пользователь Алексей Петров.

- Это испанский стыд — то, что вы делаете со страной, — а не испанский грипп, - не смог удержаться уроженец Ровно Андрий Лозовой и вызвал тут же уже кучу выпадов против себя и споров, когда же на самом деле начался «испанский стыд» на Украине. Впрочем, в одном все комментаторы сходятся уже не впервые – Зеленскому пора менять своих спичрайтеров. Или довериться им, если тексты своих выступлений он сочиняет сам.

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ

На экстренном заседании Правительства Украины новый премьер-министр поручил Министерству охраны здоровья, МИД и МВД организовать «неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике». Для этих целей запланировано выделить даже один самолет, а украинских таможенников обязали «оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию». Когда и куда совершит свой полет этот внерейсовый самолет – пока неизвестно.

Однако вопросов здесь больше, чем ответов. Даже после того, как ответы будут получены. Если такое произойдет, конечно. Один самолет из авиапарка Украины может вывезти, максимум, около двухсот человек. Между тем, на консульском учете в Италии находится свыше 15 тысяч граждан Украины. А всего, по разным оценкам, в Италии трудятся порядка миллиона заробитчан из Незалежной. Как и кто будет вывозить их, об этом не сказано ни слова. По всей видимости, спасение «утопающих» окажется заботой самих «утопающих». Между тем, вопрос вырастает в настоящую проблему для Украины, поскольку европейские страны уже закрыли свои границы для транзитных граждан из других государств. Даже вопрос о том, как заробитчане будут выбираться из Польши, пока не имеет никакого решения. Особенно, если учесть, что все рейсы автобусов и поездов на Украину из Европы уже переполнены. А с учетом того, что в европейских странах сейчас идут массовые сокращения рабочих мест из-закрытия стран для туристов, то и шансов на сохранение работы у украинцев немного. А в родной стране, где все они попадут в карантин, после него их тоже вряд ли кто трудоустроит. Очень похоже, что новое правительство Украины вскоре столкнется с целым букетом новых проблем, о решении которых пока даже не задумывались.

«ИДУ НА ТЫ!»

СМИ Украины разнесли ободряющую новость о победе ракетного катера «Прилуки» над соединением кораблей Черноморского флота РФ и ФСБ России. «Ракетный катер ВМС Украины «Прилуки» мог вступить в бой с российским крейсером, которого спасло бегство». Такой и подобные заголовки красуются на новостных порталах и в электронных СМИ Незалежной. Оставим в стороне, что по-русски правильно было бы сказать, «который спасся бегством». Главное заценить подвиг «москита» ВМСУ, который без всякой «волчьей стаи» загнал российский крейсер, заставив его улепетывать во все лопатки.

Правда, при рассмотрении текста ближе оказалось, что никакого крейсера там и в помине не было, а речь в заметке шла о ракетном катере ЧФ «Шуя» и сторожевом корабле погранслужбы ФСБ «Безупречный», который может быть отнесен к малым корветам. И особенно умилил оборот «мог вступить в бой». Как говорил, по слухам некий таинственный мастер восточных единоборств: «Несостоявшийся поединок – это выигранный поединок». Если подходить к случившемуся с такой логикой, то ВМСУ могут праздновать действительно победу. Потому что в случае реального столкновения у «Прилук» не было ни единого шанса.

Напомним, «Прилуки» - это тот самый ракетный катер, который чуть было не затонул во время военно-морского парада в Одесее при небольшом волнении моря в августе 2014 года и имел все шансы стать первым в истории ВМСУ подводным катером, что в условиях отсутствия подводного флота ВМСУ могло бы стать очередной перемогой.

Парад в Одессе. Чуть не затонул ракетный катер "ПРИЛУКИ"..

Учения, во время которых украинский малый ракетный катер «Прилуки» сблизился с большим ракетным катером ЧФ «Шуя», проходили в условиях трехбалльного волнения на море. И адмиралы ВМСУ от греха подальше и возможного перехода катера в подводное положение поспешили укрыть его в бухте в районе Тендровской косы. Кстати, практические артиллерийские стрельбы из артустановки калибра 76,2 мм им пришлось в этих условиях тоже отменить, заодно и боеприпасы сэкономили. А больше никакого вооружения у «Прилук» на данный момент нет. Нет, у него есть, вернее были по бортам два пусковых контейнера противокорабельных ракет «Термит», но оба контейнера демонтировали еще 3 декабря 2018 года. Потому что сами ракеты они забыли в Крыму. Вернее, им не дали взять на борт боекомплект, поскольку до морской границы России катер из Севастополя тащили два буксира ЧФ России, а на границе его передали украинскому буксиру «Бакай», который и дотянул его до Одессы. А других противокорабельных у Украины нет. Вот и болтаются «Прилуки» без боекомплекта. Между тем, на той же «Шуе», в отличие от украинского катера пусковых установок ракет ПКР «Термит» не две, а четыре. И с боекомплектом никаких проблем. Всегда в пусковых контейнерах. Так что, конечно, верим. Прогнали ваши наших. Победили. Редкие сказочники… С учетом участия в параде в Одессе, российским катерам достаточно было на форсаже поднять боковую волну, чтобы эта чудесная украинская «вундерфавля» потонула бы сама по себе, без всякой стрельбы.

Так что, украинские военные корабли вместе с журналистами Незалежной могут объявлять, что «идут на Вы», как древнерусские князья или «идут на ты», но, вне зависимости от своих объявлений, все равно идут на … Ну, вы поняли.