Москалькова заявила о нарушении российского законодательства украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что её коллега-омбудсмен с Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение российского законодательства.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины в настоящий момент пытается выяснить состояние здоровья отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова.

«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Сенцов имеет российское гражданство. — RT), получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека», — отметила Москалькова.

Она добавила, что уже направила такой запрос.

«Я отправила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день», — сказала Москалькова.

9 июня президент России Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко по телефону договорились о посещении заключённых граждан уполномоченными по правам человека двух стран.