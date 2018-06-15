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Москалькова заявила о нарушении российского законодательства украинским омбудсменом
15 июня 2018, 12:39 • 138 • Украина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что её коллега-омбудсмен с Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение российского законодательства.
© РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины в настоящий момент пытается выяснить состояние здоровья отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова.
«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Сенцов имеет российское гражданство. — RT), получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека», — отметила Москалькова.
Она добавила, что уже направила такой запрос.
«Я отправила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день», — сказала Москалькова.
9 июня президент России Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко по телефону договорились о посещении заключённых граждан уполномоченными по правам человека двух стран.
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