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Москалькова рассказала, что мешает выдаче Сенцова Украине
21 июня 2018, 21:39 • 44 • Украина
Выдаче осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова Украине мешает его двойное гражданство. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
© РИА Новости
По её словам, вопрос о выдаче Сенцова украинской стороне «нерешаем» до заключения специального соглашения, определяющего правовой статус лиц с двойным гражданством.
«Сложность заключается в том, что они имеют двойное гражданство — российское и украинское. И… передача с целью отбывать наказание в другой стране невозможна в отношении этих граждан», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить Сенцова.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
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