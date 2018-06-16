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Москалькова посетила в Омске заключённого украинца
16 июня 2018, 21:09 • 26 • Украина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что посетила украинца Дмитрия Штыбликова, который находится под стражей в Омске.
© Anatoly Lomokhov globallookpress.com
Об этом сообщают «Известия».
В Instagram Москальковой сообщается, что она посетила Штыбликова совместно с и. о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым.
Отмечается, что она обсудила условия содержания Штыбликова, а также качество оказания ему медпомощи.
Ранее Москалькова назвала новую дату встречи со своей украинской коллегой — омбудсменом Людмилой Денисовой.
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