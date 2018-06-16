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Москалькова посетила в Омске заключённого украинца

16 июня 2018, 21:09  •  26 • Украина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что посетила украинца Дмитрия Штыбликова, который находится под стражей в Омске.
 
© Anatoly Lomokhov globallookpress.com
 

Об этом сообщают «Известия».

В Instagram Москальковой сообщается, что она посетила Штыбликова совместно с и. о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым.

Отмечается, что она обсудила условия содержания Штыбликова, а также качество оказания ему медпомощи.

Ранее Москалькова назвала новую дату встречи со своей украинской коллегой — омбудсменом Людмилой Денисовой.

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