Москалькова посетила в Омске заключённого украинца

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что посетила украинца Дмитрия Штыбликова, который находится под стражей в Омске.

Об этом сообщают «Известия».

В Instagram Москальковой сообщается, что она посетила Штыбликова совместно с и. о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым.

Отмечается, что она обсудила условия содержания Штыбликова, а также качество оказания ему медпомощи.

Ранее Москалькова назвала новую дату встречи со своей украинской коллегой — омбудсменом Людмилой Денисовой.