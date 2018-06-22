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Москалькова попросила украинского омбудсмена организовать совместное посещение Вышинского
22 июня 2018, 17:09 • 52 • Украина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой просьбу организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
РИА Новости
«Я со своей стороны обратилась к Денисовой с просьбой оказать мне содействие в посещении Вышинского», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Она пояснила, что законодательство Украины позволяет уполномоченному провести с собой для посещения любого другого гражданина, в том числе и иностранного, без получения специального разрешения.
Ранее сообщалось, что Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня. Позже она уточнила, что поедет на Украину только тогда, как получит разрешение на проход в СИЗО.
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