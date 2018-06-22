Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как начиналась война: Минобороны рассекретило архивы
22 июня. Стратегия Сталина: мифы и реальность
Путин повел Южную Корею по японскому пути
Кто нужен России в качестве президента Турции? (Камран Гасанов)
Главная / Украина

Москалькова попросила украинского омбудсмена организовать совместное посещение Вышинского

22 июня 2018, 17:09  •  52 • Украина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой просьбу организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

«Я со своей стороны обратилась к Денисовой с просьбой оказать мне содействие в посещении Вышинского», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Она пояснила, что законодательство Украины позволяет уполномоченному провести с собой для посещения любого другого гражданина, в том числе и иностранного, без получения специального разрешения.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня. Позже она уточнила, что поедет на Украину только тогда, как получит разрешение на проход в СИЗО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

52
Источник
Похожие новости
22 июня 2018, 17:09
Москалькова получила от МИД копию украинской ноты с отказом в допуске консула к Вышинскому
21 июня 2018, 21:39
Москалькова рассказала, что мешает выдаче Сенцова Украине
22 июня 2018, 00:54
Украинский омбудсмен заявила об отмене запрета на въезд Москальковой на Украину

21 июня 2018, 23:09
Москалькова в письме украинскому омбудсмену сообщила последние данные о здоровье Сенцова
21 июня 2018, 21:39
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга
22 июня 2018, 13:54
«Деградация образовательной системы»: почему выпускники украинских школ не знают языка и истории своей страны
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 июня 2018, 18:39
«Разворота не последует»: «Нафтогаз» обжаловал решение суда в пользу «Газпрома»
18 июня 2018, 08:54
Эксперт оценил заявление депутата Рады о надвигающейся на Украину катастрофе
16 июня 2018, 21:24
В Горловке уничтожены украинские огневые точки
19 июня 2018, 07:55
Ограниченный ядерный размен. Россия начинает и выигрывает?
21 июня 2018, 15:24
F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает
17 июня 2018, 15:09
«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад
16 июня 2018, 14:39
На Украине прекращает работу завод «ДнепрАзот»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.