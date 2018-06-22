Москалькова получила от МИД копию украинской ноты с отказом в допуске консула к Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила от российского МИД копию украинской ноты с отказом в допуске российского консула к арестованному журналисту Кириллу Вышинскому.

«Наш МИД запрашивал у Министерства иностранных дел Украины разрешение посетить консулом России Вышинского. Мы получили отказ, мы получили из МИД России копию этого отказа — ноты Украины России», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Ранее адвокат сообщил, что Вышинский написал прошение о встрече с российским консулом.