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Москалькова получила от МИД копию украинской ноты с отказом в допуске консула к Вышинскому
22 июня 2018, 17:09 • 77 • Украина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила от российского МИД копию украинской ноты с отказом в допуске российского консула к арестованному журналисту Кириллу Вышинскому.
РИА Новости
«Наш МИД запрашивал у Министерства иностранных дел Украины разрешение посетить консулом России Вышинского. Мы получили отказ, мы получили из МИД России копию этого отказа — ноты Украины России», — цитирует РИА Новости Москалькову.
Ранее адвокат сообщил, что Вышинский написал прошение о встрече с российским консулом.
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