Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ, сообщила корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Денисова находится на Ямале в нарушении российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины), получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью, получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека - Сенцова", - сказал Москалькова.